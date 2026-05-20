Már megint meglepte a piacot a forint, de a pesti parketten borongós a hangulat
Fordulatos délelőttöt tudhat maga mögött a magyar deviza. Reggel még úgy tűnt, gyengélkedik ma a forint, ám délelőtt két hullámban is erősödés indult.
Reggel még gyengélkedett a forint
Valamelyest gyengült a forint a negatív nemzetközi hangulat hatására.
Az euró-forint technikai képe:
- most a 30 napos mozgóátlaggal (362,4 forint) birkózik a kurzus,
- fölötte 364 forintnál húzódik ellenállás,
- míg támasz továbbra is 360 és 360,6 között feszül.
Nyitás előtt 362,25-ig szúrt fel az euró-forint, majd 361,8 alá süllyedt, végül 362 közelében nyitott.
Tőzsdenyitás után még egyszer felszúrt 362 fölé a kurzus, majd
két hullámban intenzív forinterősödés indult.
Az euró-forint 361 közelébe erősödött ebéd előtt. De
a déli harangszót 361,4 közelében hallgatta a kurzus.
Fókuszban Magyar Péter varsói látogatása
A forint nemcsak az euróval szemben erősödött, de a lengyel zloty ellenében is. Ami összefüggésben lehet a magyar kormányfő lengyelországi tárgyalásaival.
Hozamemelkedés a kötvénypiacon
A devizapiacokra is hatással lehet, hogy a globális hozamemelkedési hullám részeként a 30 éves USA-állampapírhozam 2007 óta nem látott szintre, 5,2 százalékra emelkedett.
Az Equilor elemzőinek véleménye szerint,
a romló inflációs kilátások miatt valamennyi meghatározó jegybank esetében kamatemelés(ek)re és a korábban vártnál tartósan magasabb irányadó rátára számítanak a piaci szereplők, ami hatására a hosszú hozamok a legtöbb fejlett piacon meredek emelkedésnek indultak.
- A Fedtől legalább egy,
- a japán jegybanktól kettő,
- míg az EKB-tól és az angol jegybanktól rendre három-három kamatemelést várnak a piacok az elkövetkezendő egy év során.
Borongós hangulat a pesti parketten
A BUX kisebb mínuszba csúszott délelőtt, de korai lenne még ezt irányként kezelni. A blue chipek közül csak az OTP kapaszkodott kisebb pluszba.
A Richter és a Mol a zérus negatív oldalán kereste az irányt, míg a Magyar Telekom komolyabban megcsúszott.