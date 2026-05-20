EUR/HUF361,14 -0,14% USD/HUF311,33 -0,09% GBP/HUF417,01 -0,13% CHF/HUF394,17 -0,24% PLN/HUF84,88 -0,26% RON/HUF69,04 -0,28% CZK/HUF14,85 -0,11%
BUX131 377,06 -0,3% MTELEKOM2 626 -1,07% MOL4 020 -1% OTP40 800 +0,22% RICHTER12 340 -0,32% OPUS309,5 +2,91% ANY7 820 +0,9% AUTOWALLIS150,5 -0,33% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 173,91 -1,07% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 824,11 +0,46%
Már megint meglepte a piacot a forint, de a pesti parketten borongós a hangulat

Váratlanul erősödni kezdett délelőtt a magyar deviza, nemcsak az euró, de a zloty ellenében is. Ez összefüggésben lehet Magyar Péter lengyelországi tárgyalásaival. A pesti parketten a hazai blue chipek közül csak az OTP tudott minimális pluszba kapaszkodni.
Faragó József
2026.05.20, 12:29
Frissítve: 2026.05.20, 12:54

Fordulatos délelőttöt tudhat maga mögött a magyar deviza. Reggel még úgy tűnt, gyengélkedik ma a forint, ám délelőtt két hullámban is erősödés indult. 

Meglepte a piacot a forint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Reggel még gyengélkedett a forint

Valamelyest gyengült a forint a negatív nemzetközi hangulat hatására. 

Az euró-forint technikai képe:

  • most a 30 napos mozgóátlaggal (362,4 forint) birkózik a kurzus,
  • fölötte 364 forintnál húzódik ellenállás,
  • míg támasz továbbra is 360 és 360,6 között feszül.
Nyitás előtt 362,25-ig szúrt fel az euró-forint, majd 361,8 alá süllyedt, végül 362 közelében nyitott.

Tőzsdenyitás után még egyszer felszúrt 362 fölé a kurzus, majd 

két hullámban intenzív forinterősödés indult.

Az euró-forint 361 közelébe erősödött ebéd előtt. De 

a déli harangszót 361,4 közelében hallgatta a kurzus.

Fókuszban Magyar Péter varsói látogatása

A forint nemcsak az euróval szemben erősödött, de a lengyel zloty ellenében is. Ami összefüggésben lehet a magyar kormányfő lengyelországi tárgyalásaival. 

Hozamemelkedés a kötvénypiacon

A devizapiacokra is hatással lehet, hogy a globális hozamemelkedési hullám részeként a 30 éves USA-állampapírhozam 2007 óta nem látott szintre, 5,2 százalékra emelkedett.
Az Equilor elemzőinek véleménye szerint, 

a romló inflációs kilátások miatt valamennyi meghatározó jegybank esetében kamatemelés(ek)re és a korábban vártnál tartósan magasabb irányadó rátára számítanak a piaci szereplők, ami hatására a hosszú hozamok a legtöbb fejlett piacon meredek emelkedésnek indultak. 

  • A Fedtől legalább egy,
  • a japán jegybanktól kettő, 
  • míg az EKB-tól és az angol jegybanktól rendre három-három kamatemelést várnak a piacok az elkövetkezendő egy év során. 

Borongós hangulat a pesti parketten

A BUX kisebb mínuszba csúszott délelőtt, de korai lenne még ezt irányként kezelni. A blue chipek közül csak az OTP kapaszkodott kisebb pluszba.

OTP részvény12:45:52
Árfolyam: 40 780 HUF +70 / +0,17 %
Forgalom: 6 903 785 820 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter és a Mol a zérus negatív oldalán kereste az irányt, míg a Magyar Telekom komolyabban megcsúszott.

MTELEKOM részvény12:44:28
Árfolyam: 2 626 HUF -28 / -1,07 %
Forgalom: 6 939 785 466 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
