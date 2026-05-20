A magyar kormány, Magyar Péter vezetésével érkezett Varsóba, hogy a bilaterális kapcsolatok aktualitásairól tárgyaljanak, valamint a legfrissebb hírek szerint szóba kerülhet az uniós források kérdése is. A kormányfőt több kormánytag is elkíséri az úton, de a lengyel sajtó pechjére a csapat egyik fontos tagjának vezetékneve szintén Orbán.

Orbán Viktor és delegációja Varsóba érkezett - állítja a lengyel kormányszóvivő / Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán, de nem Viktor

A keddi lengyel kormányülést követő rendszerinti sajtótájékoztatón Adam Szlapka kormányszóvivő újságírók kérdéseire válaszolt, amikor az állami hírügynökség, a PAP egyik munkatársa arról érdeklődött, hogy a másnapi magyar-lengyel találkozón mely miniszterek vesznek majd részt.

Az egyszerű kérdés igen komikus pillanatokat eredményezett, amikor Szlapka válaszában kétszer is „Orbán miniszterelnök” delegációjáról beszélt.

Ależ on jest gamoń. pic.twitter.com/HONjG8uVyC — Emilia Kamińska (@EmiliaKaminska) May 19, 2026

Ezt követően egy másik felvetésre válaszolva már helyesen hivatkozott a magyar kormányfőre, de később egy újságírót zavart meg az Orbán-Magyar névpár, amikor a diplomáciai kapcsolatok kerültek szóba. Később kiderült, hogy a kérdés Orbán Anitára, a magyar külügyminiszterre vonatkozott.

Úgy tűnik a nemzetközi közélet szereplői még nem szoktak hozzá a Magyarországon bekövetkezett politikai fordulat okozta személyi változásokhoz. Ezért természetesen senki nem hibáztathatja őket, hiszen tizenhat év hosszú idő.