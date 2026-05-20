Pont a sanghaji tőzsdén nem lehetett megjátszani a kínai napelembummot
A Hormuzi-szorosra és az olajpiacra fókuszálnak a tőzsdék, ám az energiaínség újra ráirányította a tőzsdei figyelmet a megújulókra. A feltörekvő országokban napelem-forradalmat hozott az iráni háború. Bár a szektort régóta fojtogatja a kínai gyártók dominanciája, de az elszabadult olajárak nyomán újra fellendült a napelempiac. Nem könnyű a tőzsdén megjátszani a napelembummot.
Forradalom zajlik a napelemek piacán
Kína napelemalkatrész-exportja idén februártól márciusig megduplázódott,
elérve a rekordszintű, 68 gigawatt kapacitást. A keresletet a megelőző vásárlások vezérelték, mert a piac áremelkedéssel kalkulált: áprilistól ugyanis a kínai gyártók már nem kaphatnak adó-visszatérítést. Olyan energiaválságtól sújtott országok növelik jelentősen a napenergia-beruházásokat, mint
- Malajzia,
- India,
- Etiópia,
- Nigéria.
Nigéria kínai napelemimportja márciusban 519 százalékkal nőtt februárhoz képest.
Hasonló a fellendülés, mint amit 2022-ben láthattunk az ukrajnai háború által kiváltott energiaválság idején. Az ukrajnai háború előtt Pakisztánban a napenergia részesedése 3 százalékos volt a villamosenergia-termelésen belül, ami néhány év alatt 32 százalékra bővült. Az ugrásszerű növekedést nem a protekcionista politika eredményezte, hanem
pakisztáni fogyasztók és kisvállalkozások százezreinek döntése, hogy a drága dízelgenerátorok helyett napelemeket szerelnek a tetőkre.
Oly rohamos volt az átállás, hogy a pakisztáni hagyományos energiaszolgáltatók azóta is túlkapacitásokkal küzdenek.
Raliznak a kritikus alkatrészek európai gyártói
Nem könnyű megjátszani a napelem-forradalmat a tőzsdén
– figyelmeztet a The Wall Street Journal „Azt beszélik” rovata.
Szenvednek a kínai napenergia-óriások részvényei:
- a sanghaji tőzsdén jegyzett Longi Green Energy idén 18 százalékot esett,
- a Trina Solar, szintén Sanghajban idén alig másfél százalékot kapaszkodott,
- a JinkoSolar New York-i tőzsdén jegyzett letéti jegye (ADR) idén 15 százalékot csúszott.
Növekvő veszteségeket jelentettek az idei első negyedévben, az előző év azonos időszakához képest.
Az a gond, hogy
Kína kétszer annyi napelemelemalkatrészt termel, mint amennyire a világnak szüksége van.
A túlkínálat lenyomta az árakat:
- ösztönözve a technológia terjedését,
- de tönkretéve a nyereséget.
Egyetlen ország sem versenyezhet árban Kína napelemes cégeivel. De
Európának is komoly dilemmát okoz, hogy az orosz gázfüggést kínai alkatrészfüggésre cserélje.
A hónap elején közölte az Európai Unió: nem finanszíroz többé olyan napenergia-projekteket, amelyek kínai invertereket használnak. Aggodalmat kelt, hogy a távolból irányítható, kritikus alkatrésznek számító inverterek sebezhetővé teszik az energiarendszert.
Jól jártak, akik a német invertergyártó SMA Solar Technology részvényeibe fetettek, amely idén bő 72 százalékot emelkedett, míg az egyéves teljesítménye közel 180 százalékos plusz.