Keresettek a városalapok

IMMÁR HÁROM VÁROSALAP révén segíti az MFB Invest leánycége, a Focus Ventures a helyi vállalkozások megerősödését. Benke Ákos vezérigazgató szerint a kockázati tőke immár a tőkehiányban leginkább érintett kis cégeknek is elérhető új termékük, a Focus Rapid révén, amely ráadásul egy hónapos átfutási idő mellett ígér befektetési döntést.

Az elmúlt hetekben már a harmadik, kaposvári városalap is elindult. Ezek szerint kedvezőek az eddigi tapasztalatok?

– Az első, debreceni 10 milliárdos tőkealap esetében 20 ügyletben már tárgyalási szakaszban járunk, összesen 4,7 milliárd forint értékben. Ezek közül egy szerződés aláírásra is került már, továbbiak pedig a befektetési döntésen túl vannak. Az 5 milliárdos, év elején indult székesfehérvári tőkealap esetében 2 ügylet áll befektetési döntés előtt 550 millió forintos értékben. Összességében már több, mint 30 vállalkozással kezdődtek meg a tárgyalások a tervbe vett fejlesztések tőkeoldali finanszírozásáról. Azt gondolom, hogy a nem egészen egy éves időtartam alatt elért eredmények magukért beszélnek, hiszen, aki ismeri a kockázati tőke világát, jól tudja, hogy egy-egy alap életciklusának első 3-5 évében keresi a megfelelő befektetéseket. Az eddigi tapasztalatok alapján bizakodóak vagyunk azzal kapcsolatban is, hogy a 3 milliárdos kaposvári tőkealap is hasonlóan sikeres lesz.

Hogy sikerült elérni ezt a jó eredményt?

– A siker egyértelműen annak köszönhető, hogy az ötletek elbírálása helyben, az önkormányzatok által életre hívott vállalkozásfejlesztési központokban történik. A helyben megszülető döntések garantálják azt, hogy valóban a helyi ökoszisztémába beillő fejlesztéseket finanszírozzuk. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak helyi cégek számára nyitott a lehetőség: a tőkebefektetéssel az ország más pontján működő vállalkozás is megvalósíthatja fejlesztéseit az adott városban vagy vonzáskörzetében, hiszen a cél az, hogy az érintett megyei jogú város gazdasága erősödjék a beruházás révén. A befektetésekről történő döntéshozatal céljából Befektetési Bizottságot hoztunk létre a városokkal közösen. Ebbe két tagot delegálnak a városok, a harmadik tagot pedig tulajdonosunk, az MFB Invest. Ez oldhatja azt a kockázati tőkét övező komoly félelmet, hogy a döntés a fővárosban, a fejük felett születik meg. A városalapok megmutatják, hogy mi tényleg partnerként érkezünk, a vállalkozók a más ügyekben már megszokott helyi kapcsolatrendszert tudják használni, így oldódik a bizalmatlanság.

Azért a tulajdonjogról lemondani így sem könnyű…

– A tiszta ügyletekben hiszünk. Azt gondolom az érthető, hogy aki a pénzét kockáztatja, az hozamot is szeretne kapni érte. Ugyanakkor a Focus Ventures egyértelműen pénzügyi befektetőként érkezik, a tulajdonosi szerkezetben szigorúan csak kisebbségi jogokat kérünk, nem szólunk bele az üzleti döntésekbe. Ugyancsak bizalomerősítő lehet, hogy már a befektetés előtt, a megkötött szerződésben rendelkezünk arról, hogy előre rögzített feltételek és időtáv mellett (jellemzően 5 év elteltével) kiszállunk a befektetésből. Állami tulajdonú kockázati befektető társaságként a hozam-maximalizálásban sem vagyunk érdekeltek, így szintén a befektetési szerződés részét képezi az a klauzula, amely meghatározza a hozamelvárást. Ez bizonyos esetekben a piaci tőkebefektetéseknél lényegesen alacsonyabb szintű, jellemzően 5–15 százalék körül alakul.

Ez azért igen magas szint ahhoz képest, hogy a pandémia idején a gazdaság újraindítását célzó kormányzati és jegybanki hitelprogramok körében nem egyszer nulla százalékos hitelt is kaphatnak a cégek – mást ne mondjunk, az anyabankjuk partneri hálózatában is elérhetőek ezek a termékek…

– Miután az MFB Csoport és így az MFB Invest célja is a magyar gazdálkodók megerősítése, kifejezetten örömtelinek tartom, hogy a gazdaság újraindítását ennyi olcsó hitelforrás támogatja. Ugyanakkor a korábbi válságok tapasztalatai, de a koronavírus-járvány első hullámának története arra is figyelmeztet, hogy az árbevételre alapozott hitelbírálati modellek a gyorsan változó piaci környezetben nem mindig működnek. A bankok értelemszerűen ebben a helyzetben óvatosabbá válnak, hiszen a korábbinál nehezebben modellezhető a kölcsön megtérülése. Ilyenkor egy-egy vállalkozás erős tőkeellátottsága előtérbe kerül, a Focus Ventures megoldása tehát komolyan segíthet abban, hogy egy-egy beruházási ötlet finanszírozásához szívesebben nyíljanak meg a pénzintézeti hitelpénzcsapok. Fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy az MFB Invest tőkealapkezelőjeként, az MFB Csoport tagjaként működünk, így a tőkebefektetés mellett abban is partnere tudunk lenni a velünk kapcsolatba került vállalkozásoknak, hogy a csoport teljes termékkörét felhasználva, az adott cég lehetőségeit pontosan felmérve alakítsuk ki azt a kockázati tőke-hitel-garancia mixet, amely révén az érintett cég legoptimálisabban és legolcsóbban tud forrást biztosítani a tervbe vett fejlesztéseihez.

A válság és az ahhoz kapcsolódó lehetőségek most gyors döntéseket igényelnek. A kockázati tőke viszont nem épp a rapid döntésekről szól…

– A koronavírus-járvány okozta válságra úgy gondolom, a kockázati tőkebefektetési iparnak is válaszolnia kell, hiszen a befektetéssel kapcsolatos döntések nem egyszer 4–6 hónapos átfutási ideje aligha alkalmas arra, hogy a járvány cégek gazdálkodására gyakorolt azonnali hatásait kezelni tudja, vagy épp a pandémia gazdaságra való hatása miatt gyorsan jelentkező üzleti lehetőségek kihasználását segíteni tudja. Azt remélem, mi jó választ adtunk erre kihívásra azzal, hogy kialakítottuk a Focus Rapid terméket, amely standard, „dobozos” feltételek, egyszerűsített bírálati eljárás mellett maximum 1 hónap alatt befektetési döntést ígér a partnereinknek. A Focus Rapid emellett arra is rácáfol, hogy a kockázati tőke (a kiugró, többszáz százalékos haszonnal kecsegtető startup vállalkozásokat leszámítva) csak a nagyobb cégek játszótere: a feltételrendszert ebben az esetben épp a kisebb cégek számára optimalizáltuk. Míg a városalapok esetében az átlagos befektetési méret 200–450 millió forint körüli, a Focus Rapid esetében az egyszerűsített eljárásban 50 millió forintnyi tőkekihelyezés történhet meg. Ugyanakkor ezzel egy komoly piaci rést remélünk betömni. Bár a statisztikák szerint oldódni látszik a hazai vállalkozások kínzó tőkehiánya, az értékelések jelentős része arról szól, hogy a javuló tendencia a közepes és nagyvállalatok erősödésének tudható be, a kisvállalati szinteken még mindig sok mindent megakaszt a tőkehiány. Az új termék tehát lényegesen kisebb adminisztrációs teher mellett épp ezen vállalkozások számára juttat az ő nagyságrendjükhöz mérve jelentős tőkét a fejlesztéseik, bővülésük támogatására. A cél ebben az esetben a fejlődés támogatása, ezért a Focus Rapid nem a startup világ számára készült (azt a kockázatot meghagyjuk más társaságoknak), mi két lezárt üzleti évvel rendelkező cégeket várunk a partneri körbe.