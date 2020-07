Mi az a Google Meet és hogyan tudunk videohívásokat indítani vele?

Az üzletvezetéshez, tárgyalásokhoz és szerződések aláírásához nincs többé szükség a személyes jelenlétre. A digitális világnak köszönhetően az üzletvezetés módja forradalmi változásokon ment keresztül. A vevőkapcsolat online lett, a szerződő partnerekkel bármikor, a világ bármely pontjáról tárgyalhat videó híváson keresztül. A piacon többféle megoldás is versenyben van, ma bemutatjuk a legerősebb versenyzőt, a Google Meetet.

Mi az a Google Meet?

A Google úgy döntött, hogy létrehoz egy olyan alkalmazást, ami megfelel a összes felhasználói igénynek. A Google Meet használatához nem szükséges szoftvereket vagy további extra bővítményeket installálni az ön, vagy tárgyalópartnere számítógépén. A Google Meet videóhívásait ugyanúgy indíthatja az ingyenes alkalmazásból, mint a G Suite vállalatok és szervezetek számára kialakított fizetős verziójából. Az üzleti változat formában érhető el: Basic, Business és Enterprise. Ezeknél a felkínált alkalmazások típusa és verziója különbözik. Például a Basic verzió 30 GB felhő tárhelyet kínál, amíg a Business és az Enterprise verzióknál a felhő tárhely korlátlan. Az ingyenes csomagban 10 emberrel beszélhet egyszerre a Google Meetben, a fizetős Basic változattal pedig már 100 emberre is ki tudja bővíteni a hívást. A Business verzióban 150 embert enged egyszerre hívásba, az Enterprise pedig 250-et, live streaminggel pedig akár 100000 ember is csatlakozhat.

Hogyan Hozzunk létre megbeszélést a Google Meetben?

Időpontokat könnyel lehet létrehozni, és több módja is van. Az egyik, hogy a meet.google.com oldalra megy, és a Megbeszélés indítása vagy a Csatlakozás gombra kattint. A következő lépésben írja be a megbeszélés nevét pl. „A 2021-es költségvetés áttekintése” és kattintson a következőre. Kapcsolja be megjelenő ablakban a kamerát és engedje meg a böngészőjének, hogy elérje, így a fő kamera képe megjelenik az ablakban. Kattintson a „Belépés” gombra. Egy ablak ugrik fel, ahol meghívhatja a résztvevőket a beszélgetésbe. Az elérési linket külön e-mailben is elküldheti a résztvevőknek, ez így néz ki: meet.google.com/ikg-wbxq-dkr. Ha rákattintanak, be tudnak lépni egyenesen a videóhívást tartalmazó szobába. Kattinthat az Új személy hozzáadására is, itt a nevüket vagy az e-mail címüket kell beírni.

A Google Meetet kikapcsolhatja vagy lenémíthatja a kamerát az ablak alján lévő gombbal.

A jobb felső sarokban lévő kis „ember” ikonra kattintva láthatja a résztvevők listáját. Itt tud még több embert meghívni a megbeszélésre. Ha ön a szervező, egyenként lenémíthatja a résztvevőket.

Egy másik módja a megbeszélés létrehozásának, ha a Google Naptárba lép be a calendar.google .com címen. Ha a jobb felső sarokban lévő +Létrehozás gombra kattint, a felugró ablakban létrehozhatja, szerkesztheti az eseményt és kiválaszthatja a Google Meet-videokonferencia hozzáadását. A résztvevőknek elküldheti a linket vagy hozzáadhatja őket a naptári eseményhez, amiről e-mail értesítést kapnak.

Ehhez hasonlóan a egyenesen a Gmailből is hozhat létre eseményt a Google Naptárban. A beérkezett üzenetet nyissa meg, majd kattintson a 3 pontra a felső sávban, ezután válassza ki az „Esemény létrehozását” és a „Bekapcsolódás Google Meettel” gombot.

További bővítmények a Google Meetben

Képernyő megosztás

A videohívásokon túl a Google Meetet megoszthatja teljes képernyőjét, így megmutathatja asztalát és a gépére telepített programokat. Tökéletes megoldás, ha szeretnénk prezentációt vagy dokumentumot bemutatni a partnereknek vagy ha tréninget vagy webináriumot szeretnénk tartani. Egyszerűen csak kattintson a „Prezentálás most” gombra a jobb alsó sarokban.

Tárcsázzon be telefonról

Ahogy fent említettük, a Google Meet ingyenes azonban vannak korlátozások. Vállalatok számára a G Suite csomagban elérhető, ami 3 változatban kapható: Basic, Business és Enterprise. Az utóbbi lehetővé teszi a Google Meet résztvevői számára, hogy telefonhívással csatlakozzanak. Ezt a megoldást érdemes használni, ha gyenge az internet kapcsolat vagy nincs elérhető WiFi.

Cset a videohívás alatt

A jobb felső sarokban lévő cset ikon megnyitja egy beszélgetés ablakot, ahol linket vagy üzenetet küldhet a többi résztvevőnek, vagy megkérdezhet mindenkit a csatlakozás minőségéről.

Feliratok

A jobb alsó sarokban lévő 3 pontra kattintva további lehetőségeket érhet el, például ha bekapcsolja a feliratozást, az elhangzottakat írott szöveggé alakíthatja. Szeretnénk megjegyezni, hogy ez a funkció magyarul egyenlőre még nem elérhető.

Megbeszélések felvétele

A Google Meettel felveheti a megbeszéléseket és a felvételt elmentheti a Google Drivera. Ez az opció hasznos lehet azok számára, akik nem tudnak részt venni a megbeszélésen, vagy ha később tréning anyagnak szeretné használni a megbeszélés részeit.

Zajszűrés

A Google Meet nemrég egy újabb funkcióval bővült aminek segítségével kiszűrheti a háttérzajokat és nagyban javíthatja a hívások minőségét. Ez nagy segítség lehet azok számára, akik zsúfolt, zajos helyekről csatlakoznak a hívásba.

A Google társult az Asusszal, hogy létrehozhasson egy olyan hardver megoldást, amivel a beállítások problémamentesen működnek és teljesen kompatibilis a szoftverrel. A Meet hardver egy átfogó csomag, ami tartalmaz: egy 4K videókamerát, egy hangszórót, beépített mikrofonnal, egy érintő panelt és egy olyan licencet, amivel adminisztrátori szinten irányíthatja a készüléket. Ezeket a megoldásokat olyan világcégek használják, mint a Motorola, az Auchan és az SMB szektor tagjai.