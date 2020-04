Tovább egyszerűsíti a jegyvásárlási folyamatát a MÁV

A MÁV eltökélt abban, hogy szolgáltatása minden szempontból igazodjon a mai utasok elvárásaihoz.

A Magyar Államvasutak az elmúlt években nagy hangsúlyt helyezett a jegyértékesítési csatornáinak modernizálásába, született és folyamatosan frissül egy Androidon és iOS-en is futó applikáció, már e-személyi segítségével is tárolhatjuk jegyünket és bérletünket. Ha online veszünk jegyet, PDF-ben is bemutathatjuk telefonunkról, de ha esetleg olyan állomáson szállunk fel a vonatra, ahol nincs jegyvásárlásra mód, akkor azt bankkártyával, a jegyvizsgálónál is megtehetjük. Ezek megoldások a most dúló koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben pedig kiváltképp előtérbe kerültek és fontosak, hiszen használatukkal érintésmentesen, fizikai kontaktus nélkül tudunk jegyet váltani és így biztonságosan utazni.

De milyen vezérelvek szerint alakult és alakul jelenleg is a jegyértékesítés fejlesztése a vasúttársaságnál?

A MÁV jegyértékesítési rendszerének már tervezéskor egyik alapja volt, hogy minden értékesített terméket egy egyedi elektronikus jegy formájában tároljon a központi rendszer, és a közeljövő célja, hogy az összes értékesítési felületüket is egy központi háttérrendszer szolgálja ki, valamint az ellenőrzés is online történjen meg. Az állomási pénztárak, a postai vasúti jegyvásárlói fiókok, a partneri pénztárak (pl.: utazási irodák), a vonatfedélzeti értékesítés és a MÁV applikáció már ezen a háttérrendszeren működnek, de még idén a vasúttársaság ebbe szeretné bevonni a jegykiadó automatáit és az online webáruházát is.

A megújulás következő 2020-as mérföldköve a MÁV-nál, hogy a korábbi, 2008-ban bevezetett weboldali jegyvásárlási felület teljesen megújul, a belföldi jegyvásárlást követően év végén nemzetközi jegyeket is már itt válthatunk, ahogy bérletvásárlásra is lesz lehetőség. A tervek szerint a vásárlók az applikációból is megkapják majd PDF- formátumban a jegyet, illetve fordítva is, a webáruházban vásárolt jegy is betöltődik a regisztrált felhasználó fiókjába az applikációban.

Miért éri meg a MÁV-nak ez az összetett fejlesztés?

Az utasok digitális csatornák felé terelése egyre jobb számokat hoz. Az applikációban egy év alatt, 2018-ról 2019-re több mint 3,7 millióval nőtt az eladott jegyek száma és lett 4,6 millió, a regisztrált felhasználók pedig már közel 300 ezren vannak. A bérletvásárlás 2019. decemberi bevezetése óta folyamatosan bővül az elektronikus bérletvásárlók száma is, ahol az utasok előszeretettel választják az elektronikus személyi igazolványhoz kapcsolt bérlettermékeket (arányuk 10% körüli). Az applikáció felhasználóinak száma idén – a kijárási korlátozás előtti időszakban – naponta 3-500 fővel bővült, akik naponta átlagosan 20 ezer jegyet és bérletet vásároltak online.

A 2021-es mérföldkövet is meghatározták már a MÁV-nál: az applikáció 60 százalékosan képviselje magát az elektronikus csatornák között a jegyértékesítésben.

Az elektronikus jegyvásárlást a MÁV azzal is támogatja, hogy különböző kedvezményeket biztosít a vásárlóknak, az alap 10 százalékos kedvezmény mellett egyes vonatok esetében akár 20 százalékkal is olcsóbban lehet jegyet váltani az offline lehetőségekhez – jegypénztár, jegykiadó automata – képest.

Az érintésmentesség várhatóan a jövőben is cél marad, és ez a jegyellenőrzésnél sem sérül, mert a jegyvizsgálók minden esetben mobileszközzel „kezelik” a jegyünket, bérletünket. A vasúttársaság abban is élen jár, hogy minden közösségi közlekedési szektor termékei értékesítésére felkészült, így a teljes közlekedési közszolgáltatás elektronikus, érintésmentes jegyértékesítésére, ellenőrzésére képes, és már most lehet venni a MÁV mellett, a HÉV, a GySEV, a BKK és a Volánbusz járműveire jegyeket és bérleteket, biztosítva ezzel a kényelmes és egészségvédelem szempontjából pedig biztonságos utazást.

A MÁV a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre és a kijárási korlátozásra való tekintettel azt kéri az utasaitól, hogy csak az induljon útnak otthonról, akinek feltétlenül szükséges. Most az egészségünk védelme a legfontosabb.