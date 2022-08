Minden élvonalbeli labdarúgó, illetve a sportágban dolgozó megkapja azt a Premier Legue által közzétett útmutatást, amely a beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat alapjait határozza meg – számolt be a goal.com.

Az angol labdarúgó-bajnokság azután tette meg a bejelentést, miután

az elmúlt egy évben több élvonalbeli labdarúgónak lett rendőrségi ügye szexuális visszaélés miatt.

Korábban több női csoport felszólította a Premier League-et, hogy tegyen többet a visszaélések ellen, még februárban a The End Violence Against Women Coalition, a The Three Hijabis és a Level Up nyílt levelet írt a labdarúgó-szervezetnek, illetve az Angol labdarúgókupának (FA) is az ügy érdekében.

Fotó: Shutterstock

A The Telegraph számolt be elsőként arról, hogy a képzés indul a szexuális zaklatások felismerése érdekében, a Premier League korábban is tartott workshopokat a 14 és 23 év közötti játékosoknak, de az új képzést most minden játékosra és személyzetre is kiterjesztik. Bár a Premier League úgy döntött, hogy bevezeti ezeket az intézkedéseket, nem világos, hogy a képzést kiterjesztik-e az egész futballvilágra.

Örülünk, hogy a Premier League elfogadta azt a cselekvési tervet, amelyet nyílt levelünkben küldtünk nekik, illetve az FA-nak a labdarúgásban felmerülő nemi alapú erőszak elleni küzdelem sürgősségéről

– mondta Shaista Aziz, a Three Hijabis nevű női csoport társigazgatója. Hozzátette, hogy azonban az Angol labdarúgókupa továbbra sem tesz eleget a visszaélések visszatartása érdekében, illetve a szervezet elutasító magatartást tanúsít a női csoporttal szemben. Ezért felszólítják az FA-t, hogy sürgősen lépjen fel a nemi alapú erőszak elleni a futballban.

A Hivatásos Labdarúgók Szervezetének (PFA) elnöke, Maheta Molango is üdvözölte a hírt, mondván:

„Többet kell tenni a játékosok nevelése érdekében – különös tekintettel a szexuális beleegyezés fogalmáról –, hogy mi az elfogadható, mi az, ami nem. Gondoskodni kell arról, hogy ez a kötelező oktatás része legyen.”