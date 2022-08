Törökország készen áll az olimpia megrendezésére, és szívesen lenne házigazdája a 2036-os nyári ötkarikás játékoknak – nyilatkozta Mehmet Kasapoglu török sportminiszter csütörtökön.

A tárcavezető az insidethegames.biz beszámolója szerint kifejtette, hogy immár csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottságon (NOB) múlik, hogy Törökország vendégül láthatja-e a 14 év múlva esedékes csúcseseményt.

Fotó: Shutterstock

A törökök korábban már öt alkalommal is pályáztak a nyári ötkarikás játékok, de hiába próbálkoztak a 2000-es, a 2004-es, a 2008-as és a 2012-es olimpia rendezésének elnyerésével is. Ráadásul a 2020-as – végül 2021-ben lebonyolított – játékok megrendezéséért kiírt versengésben is csak második lett Tokió mögött Isztambul.

Az már bizonyos, hogy 2024-ben Párizs, 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a házigazda.

A még szabad 2036-os olimpiát Törökország mellett szeretné megkapni Indonézia is, és a britek ugyancsak fontolgatják a pályázást.

Thomas Bach NOB-elnök szerint hazájának, Németországnak is van esélye a rendezésre az 1936-os berlini nyári játékok századik évfordulóján.