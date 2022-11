Az utóbbi idők ferencvárosi dominanciája miatt ritkán fordul elő, hogy egyik fővárosi csapat sem képes nyerni a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban – az OTP Bank Liga legutóbbi, 14. fordulója záró mérkőzésén az éllovas FTC azután játszott 2-2-es döntetlent a Mol Fehérvárral, hogy a Budapest Honvéd 5-0-s, az Újpest 1-0-s, a Vasas pedig 3-0-s vereséget szenvedett. A négy budapesti klub tehát összesen egy pontot és két gólt szerzett, miközben 11-et kapott – ilyenre sem mostanában volt példa, miként arra sem, hogy hárman közülük a tabella utolsó három helyét foglalják el.

Fotó: Földi Imre

A kivétel nélkül csak magyarokat foglalkoztató Vasas 30 tagú játékoskerete 6,95 millió eurót (2,785 milliárd forint) ér a mértékadó Transfermarkt szerint, legértékesebb játékosa, a kragujeváci születésű, de nemzeti együttesünkben már 16 alkalommal pályára lépő, 800 ezer euróra (320,598 millió forint) taksált Holander Filip kétszer annyiba kerül, mint a kapitány Berecz Zsombor. A gárdához a nyári átigazolási szezonban 17 futballista érkezett, míg 14-en távoztak. A legtöbben szabadon igazolhatóként váltottak egyesületet, így mindössze a Holanderért kifizetett 250 ezer euró (100,197 millió forint) miatt zártak ugyanekkora veszteséggel.

Jámbor János majd’ három éve adta el tulajdonrészét, így a Vasas többségi tulajdonosa az egykori Wallis-alapító, azóta számos vállalkozásba fektető Nagy György lett, akit a hazai Forbes magazin 39,1 milliárd forintos vagyonával idén beválasztott az 50 leggazdagabb magyar közé. A több mint ötezer néző befogadására képes, megújult Illovszky Rudolf Stadiont 2017 márciusában kezdték el építeni,

2019 júliusában adták át, költsége 8,130 milliárd forint volt.

Hiába a milliárdos tulaj, létesítmény, a kivételes lehetőségek ellenére sem jönnek az eredmények az angyalföldieknél: 12 ponttal utolsók az első osztályban, ahová 2018-as kiesésüket követően egyébként is csak nagy nehezen jutottak vissza a tavasszal. A gárdát jellemző edző- és játékoskeringő sem segít a piros-kékek renoméján, pedig a német Bundesligát is megjárt csatára, Novothny Soma egyszer még nemzetközi szereplést is vizionált…

Fotó: Pezzetta Umberto

Az utolsó előtti, tizenegyedik Budapest Honvéd furcsa módon győztes meccs után rúgta ki skót edzőjét, Tam Courtsot októberben, hogy azóta három pozíciót csússzon vissza a tabellán utódja, a horvát Dean Klafuric vezetésével. A 8,23 millió eurós (3,298 milliárd forint) játékoskerettel büszkélkedő kispestiek 28 tagú csapatában 15 a külföldi, a legértékesebb is az, a szerb csatárnak, Nenad Lukicsnak 1 millió euró (400,747 millió forint) az ára, majdnem kétszer annyi, mint az őt a rangsorban követő Herdi Prengáé és Szappanos Péteré együttvéve. Habár a nyáron 6,28 millió euró (2,517 milliárd forint) összértékű futballisták érkeztek hozzájuk, értük csupán 300 ezret (120,224 millió forint) fizettek (pontosabban csak az albán jobbhátvéd, Albi Doka került ennyibe). A nyári mérlegük: 22-22 érkező és távozó.

A Metalcom csoporthoz tartozó befektetőcég, a Reditus Equity Zrt. vásárolta meg a Honvéd Futball Club Kft. 100 százalékos üzletrészét a Quinex America LLC-től, a nevadai The Hemingway Group leányvállalatától 2019 áprilisában.

Az egykori tulajdonos, George F. Hemingway 10 millió euróra (4,007 milliárd forintra) taksálta klubját, de a Forbes szerint valószínűleg nem kapott érte ennyit, a vevő mindenesetre a tranzakciót megelőzően 2 milliárd forintos beruházási hitelt vett fel a Takarékbanktól.

A Honvéd modern, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) skáláján 4-es besorolású, több mint 8000 fő befogadására alkalmas stadionja, a Bozsik Aréna,

az eredetileg tervezett 5 milliárd helyett végül 17-be került,

és 2021 júliusában adták át. Azóta azonban a kispestieket is utolérte a rezsiválság, a klub vezetősége úgy döntött, hogy a Fradi elleni november 13-i, hazai találkozójuk után költségcsökkentés címén bezárják a létesítményüket, és felnőtt gárdájuk edzéseit átszervezik

a több mint 4 milliárd forintos beruházás részeként megvalósuló Magyar Futball Akadémiára.

A XIX. kerületiek utánpótlása az egyik legjobb Magyarországon, mégis tele vannak légióssal, amit a szurkolók nem néznek jó szemmel, a tavasszal épphogy csak benn maradtak az NB I.-ben. A Vasashoz hasonlóan itt is igaz a megállapítás: hiába a kiegyensúlyozott pénzügyi háttér, az európai színvonalú aréna, a pályán nem megy a 13 pontos Honvédnak.

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Szintén 13 pontja van, de jobb gólkülönbsége az Újpestnek, amely így egyelőre a kiesést jelentő vonal fölött van, tizedik. A lila-fehéreknél van a legtöbb külföldi az első osztályban, szám szerint 21, ami a 7,15 millió eurós (2,903 milliárd forint), 28 főből álló játékoskeretet illetően nagy arány (75 százalék). Legértékesebb labdarúgóját, a francia középpályás Yohan Croizet-t 500 ezer euróra (200,374 millió forint) tartják, őt a szerb balhátvéd, Nemanja Antonov követi a listán 450 ezerrel (180,214 millió forint). A nyár óta 13 focistát igazoltak az újpestiek, mindegyiküket ingyen, és ugyanennyien hagyták el az egyesületet, szintén térítésmentesen.

A IV. kerületiekkel kapcsolatban idén is több helyen megjelent a pletyka, miszerint a belga Roderick Duchatelet – akinek édesapja, a közgazdász-mérnök végzettségű, majd sikeres vállalkozó és politikus,

Roland Duchatelet 500 millió eurót (200,237 milliárd forint) meghaladó vagyonával egykoron Belgium hetedik leggazdagabb embere volt

– 11 év után eladja a klubot, ám ez továbbra is várat magára. Habár a címervita óta a drukkerek körében roppant népszerűtlen ifjabbik Duchatelet és az együttes volt játékosa, Kovács Zoltán között már megszületett a megállapodás, 2022. június 30-ig nem teljesült a fizetés (korábban 20 millió euróról szóltak a hírek), így a szerződés automatikusan érvényét veszítette. A magyar sajtóban arról cikkeztek, hogy egy kínai hátterű cég,

a Magyarországon 4,45 milliárd forint törzstőkével alapított FSG (Hungary) Holdings Kft. lehetett volna a vevő.

Az Újpest eredetileg 13 501 fős létesítménye, a Szusza Ferenc Stadion befogadóképessége a 800 millió forintos korszerűsítés során 12 670-re csökkent, a hazai és a vendégszurkolók szektora felcserélődött, a mosdókat, illetve a sajtórészt felújították, és további büféhelyiségeket alakítottak ki. A későbbiekben az egyesület súlyos milliókat költött a pályafűtés kiépítésére és a gyep teljes újravetésére, de komplexum még így is elmarad budapesti társaitól.

Noha az Újpest infrastruktúráját tekintve némileg kakukktojás a fővárosi egyesületek között, szimpatizánsait ez nem vigasztalja, a kiesés réme évről évre ugyanúgy fenyegeti, mint a Honvédot vagy a Vasast.