Teljesen mindegy, ki, mit csinál a pályán, a neten Cristiano Ronaldo a legnagyobb

Tudományos kutatás is kimutatta, hogy Cristiano Ronaldo nemcsak utolérhetetlen a közösségi médiában, az ő nevével bárki feltörhet a listákon, az pedig már alig számít, hogy milyen a pályán nyújtott sportteljesítmény: a top 10-es listára már nem is aktív focista is felfért…

2 órája | Szerző: Szűcs András

