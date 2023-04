Aktiválta plusz egyéves opcióját a Ferencváros, így orosz vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov szerződése 2023 helyett 2024-ig tart.

A Fradi orosz edzője 2024 nyaráig még részt vehet néhány sajtótájékoztatón.

Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

Az oszét származású szakvezető 2021 decemberében érkezett a Fradihoz, amellyel 2022 tavaszán magyar bajnok és kupagyőztes lett. Ezt követte a 2022–2023-as idény sikersorozata: a csapat 47 év után a tavaszt is megérte a nemzetközi porondon, miután a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában.

A Magyar Kupa-címét ellenben már biztosan nem védi meg, hiszen ősszel óriási meglepetésre kikapott a harmadosztályú Iváncsától, és kiesett, ráadásul az elmúlt hetekben

az NB I.-es pontelőnye is jelentősen lecsökkent, ezért már az is felvetődött, hogy egyáltalán az idén nyárig érvényes szerződését kitölti-e.

Most azonban Csercseszov maga jelentette be, hogy a Ferencváros aktiválta a tavalyelőtt megkötött szerződésben szereplő plusz egy évet.

Dinamo, Trabzon, Ázsia

„Most mindent meg kell tennünk a magyar bajnokság sikeres teljesítése érdekében, és az idény végén ismét megbeszéljük a vezetőséggel a keret megerősítését az új szezon előtt” – idézte Csercseszovot az Index az orosz Szportsz Ekszpressz nyomán, amely meginterjúvolta a trénert.

Az orosz sportújság jelentései szerint a tréner iránt érdeklődött a Dinamo Moszkva és a török Trabzonspor is, sőt, a mostani beszélgetésben szó esett arról is, hogy európai közvetítők a dúsgazdag ázsiai fociból is ajánlottak neki lehetőségeket.

Ki tudja, mit hoz a jövő?

Nem vákuumban élek, én is olvastam a cikkeket az interneten, de egyet leszögezhetek: Törökországból senki sem keresett meg személyesen, és a gondolataim csakis a Ferencvárosra koncentrálódnak. De ki tudja, mit hoz a jövő?

– mondta Csercseszov.

Hozzátette, hogy az újságíróknak is végezniük kell a munkájukat, megírhatják, amit a saját forrásaiktól megtudnak. Ő is megőrizte a jó kapcsolatait odahaza, születésnapján felköszöntötte a Lukoil és a Szpartak Moszkva fontos emberét, Leonid Fedunt és a CSZKA Moszkva legendás kapusát, Igor Akinfejevet is, és még a kazah válogatott szövetségi kapitányának, Magomed Agyievnek is gratulált a Dánia elleni vb-selejtezős győzelemhez.

Büntetőedzés húsvéthétfőn

Mindenesetre a Fradi legutóbb február 26-án győzött Debrecenben, azóta a két Európa-liga meccs mellett öt magyar bajnoki fordulóban sem nyert, szombaton éppenséggel Pakson veszített. Ezek után a játékosok húsvéthétfőn jelentkezhettek is edzésre…

Sztanyiszlav Csercseszov m ostanság nem lehet elégedett csapata teljesítményével.

Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

„Szombat este megmondtam, hogy ha nyerünk, két szabadnapot kapnak, de kikaptunk, úgyhogy egy lett belőle” – magyarázta Csercseszov, aki a formahanyatlás okaként azt jelölte meg, hogy a sérülések és eltiltások megtörtek fontos játékkapcsolatokat, ezért a tavasz közepén kellett hirtelen újjáépítésbe fogniuk.

Mindettől függetlenül a Fradi hat ponttal vezeti a táblázatot, azaz valószínű az újabb bajnoki címe, egyébként pedig az elmúlt évek sikeres nemzetközi szereplése nyomán tele lehet a kincstár is.