Amikor 1999-ben Dan Synder amerikai milliárdos felvásárolta a Washington Redskins amerikaifutball-csapatot, még mindenki abban bízott a rajongók közül, hogy a háromszoros bajnok visszatalál a nyertes útra és 1991 után ismét visszatérhet a Super Bowl-ba. Ennél nagyobbat azonban nem is tévedhettek volna. Csaknem két és fél évtizeddel később Snyder egy botrányoktól hemzsegő, időközben Washington Commandersre – a névmizériából szintén borzasztó rosszul jött ki a csapat – átkeresztelt, a liga alján kullogó franchise-t hagy hátra. Igaz, ő személy szerint kiváló üzletet csinált.

A Washington Commanders egykor szebb napokat látott NFL-csapat, a szurkolók remélik, ismét visszatalálhatnak a nyerő útra. Fotó: Jess Rapfogel / Getty Images

Snyder ugyanis anno a hírek szerint 750 millió dollárért vette meg a profi amerikaifutball-ligában (NFL) akkor patinásnak számító csapatot, most viszont 6 milliárd dollárért adhat túl rajta, amely a valaha volt legtöbb pénz, amit egy sportegyesületért kifizettek. Az eddigi rekordot a Denver Broncos NFL-gárda tartotta, amely tavaly kelt el 4,65 milliárd dollárért.

Nem emiatt vonul majd be a sporttörténelembe ugyanakkor Snyder, hanem sokkal inkább sorozatos botrányaival, amelyek miatt teljesen ellehetetlenült az elmúlt években és már a liga is mindenáron szabadulni akart tőle.

Dan Snyder botrányos uralkodása a végéhez ér. Fotó: Rob Carr / Getty Images

Szexbotrány és elnyomás: PR-katasztrófák

Snyder ugyanis a beszámolók szerint elviselhetetlen körülményeket teremtett a csapaton belül, különösen a női munkavállalók érezhették magukat rosszul: folyamatos megalázásokról, beszólogatásokról és cikizésekről vallottak, ami miatt az NFL is vizsgálatot indított. A csapatot végül 10 millió dollárra büntették és Snydernek közleményben kellett bocsánatot kérnie.

Tavaly pedig a csapat egyik korábbi cheerleadere jelentette fel Snydert, miután állítása szerint a tulajdonos a combját fogdosta és megpróbálta berángatni a limuzinjába. A házas üzletember szemenszedett hazugságnak titulálta a vádakat. Az ügy még nem zárult le.

Félrement névváltoztatás

Szintén Snyderre égett a rendkívül elhibázott névváltoztatási mizéria is. Az üzletember ugyanis hosszú évekig hangoztatta, hogy soha nem változtatja meg az amerikai őslakosok körében nem túl kellemesen csengő Redskins, azaz Rézbőrűek nevet, hogy aztán mégis kihátráljon belőle. 2020-ban aztán mégis lecserélték a nevet, de annyira gyorsan, hogy két szezont kvázi név nélkül, Washington Football Teamként hoztak le.

Végül 2022-ben kapta meg a mostani, Commanders nevet, de az átnevezés nem aratott osztatlan sikert.

Főleg amiatt, hogy időközben szinte pofozógéppé degradálódott a csapat, tavaly utolsó helyen végeztek a divíziójukban, még úgy is, hogy hosszú idő után először nem lett negatív a szezonjuk. Snyder viszont hiába akart ismét Super Bowl-ra esélyes gárdát faragni belőlük, 24 év alatt mindössze két rájátszásgyőzelmet tud felmutatni, ami édeskevés egy ilyen történelmű csapatnál.

Új szelek fújhatnak

A felvásárlást egyelőre egyik fél sem kommunikálta, de a sajtó szerint rendkívül közel lehet a bejelentés. A CNN információi szerint a vevők márciusban tettek ajánlatot az egyesületre. Josh Harris egyébként nem ismeretlen a sport világában, ő a tulajdonosa a Philadelphia 76ers kosárlabdacsapatnak és társtulajdonosa az NHL-ben vitézkedő New Jersey Devilsnek is. A CNN szerint közben egyébként egy kanadai milliárdos is ajánlatot tett a csapatra, szintén 6 milliárd dollár körüli összeggel, így tovább bonyolódhat majd az ügy.