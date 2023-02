Nem kell már sok idő ahhoz, hogy lassan épp azok az átlagos amerikai szurkolók ne élvezhessék a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, a Super Bowlt, akik miatt az egész létrejött. Mára ugyanis a finálé inkább vált egy sztárfellépésekkel egybegyúrt show-műsorrá, mint valódi sporteseménnyé. Azt, hogy ez nem az átlagos amerikaiaknak szól, abból is leszűrhető, hogy az évek alatt az egekbe szöktek a jegyárak.

Fotó: Getty Images

Belépő csak gazdagoknak

A vasárnap éjjel kezdődő, 57. fináléra – amelyet kétségkívül a két legjobb formában lévő csapat, a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles játszik majd – a legolcsóbb jegy 5700 dollárba, azaz több mint kétmillió forintba kerül. Összehasonlításul: a tavaly decemberi labdarúgó-világbajnokság döntőjére ennyi pénzből Magyarországról is el lehetett jutni, azaz kijött belőle a repülőjegy, a szállás és a meccsbelépő is. Az arizonai State Farm Stadionban, ahol a Super Bowl lesz, ennyiből a jegy sem jön ki, és a szállás, az utazás nincs az árban.

Super Bowl Tickets: $9,000 Is Average Price Ticket For Chiefs-Eagles—Second Most Expensive Ever https://t.co/r7kJC9Houy pic.twitter.com/JyhjQT2KTI — Forbes (@Forbes) February 7, 2023

Ráadásul ennyiért a hely sem a legjobb, aki jól is szeretne látni, annak jóval mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. A legdrágább jegyek több mint 400 ezer dollárért keringtek a kereskedőknél, és a meccs kezdéséig el is keltek. Az átlagos jegyár a becslések szerint 9 ezer dollárra (3,3 millió forintra) rúgott a több mint 63 ezer néző befogadására alkalmas stadionban. Ez a Super Bowlok történetének második legdrágább átlagos jegyára, a 2021-es volt ennél is magasabb, de akkor a korlátozások miatt jóval kevesebben juthattak be a stadionba. Már csak ebből óriási bevétele van az NFL-nek, nem beszélve a körítésről.

Patrick Mahomes (szemből) a második bajnoki címét gyűjtheti be a Kansas City Chiefs játékosaként. Fotó: Amy Lemus / AFP

Minden a reklám

A Super Bowl ugyanis hagyományosan egy kiváló reklámbörze, az Egyesült Államokban a legtöbb nagy cég erre az időszakra időzíti legújabb termékeinek bevezetését, amelyre a legalkalmasabb egy rövid reklámszpot a nagydöntő közvetítése alatt. Sok hollywoodi stúdió is ilyenkor mutatja be új alkotását. Még úgy is tolongás van a reklámidőért, hogy az évek alatt ezen a téren is az egekbe szökött a díjszabás.

Míg 2015-ben 4,25 millió dollár volt egy harminc másodperces szpot, addig az idén már 7 milliót kér el érte a közvetítő Fox.

A cégeknek így is megéri, hiszen a finálét élőben is megnézi több mint 100 millió ember az Egyesült Államokban, világszerte pedig még többen, és akkor még nem beszéltünk a másnap megjelenő újságcikkekről, amelyek sorrendbe állítják a legjobb és legrosszabb Super Bowl-reklámokat, azaz a hirdetések utólag is generálnak elérést a cégeknek. Az egyik esélyes a legjobbnak járó elismerésre a PopCorners chipsmárka, amely újra összehozta a legendás Breaking Bad című sorozat sztárjait egy vicces reklámra.

Csak emlékeztetőül, a legelső Super Bowlon, 1967-ben 42 500 dollár volt egy reklám ára. Becslések szerint nagyjából 600-700 millió körüli összeg folyik be csak reklámokból.

Az idén ráadásul azért is alakult ki nagy felhajtás a döntő körül, mert a félidei sztárfellépő nem más lesz, mint Rihanna, a barbadosi énekesnő pedig évek óta nem adott koncertet, így érthető a felfokozott várakozás. Ez utóbbit mutatja az is, hogy rekordmértékben fogadnak majd a fináléra a szerencsejátékosok.

Jalen Hurts (balra, a labdával) és a Philadelphia Eagles kiváló formában várja a döntőt. Fotó: Amy Lemus / AFP

A játékosoknak is megéri

A dicsőségen kívül a döntőben pályára lépő játékosoknak is megéri a Super Bowl, főleg, amennyiben sikerült győztesen elhagyniuk a gyepet. A győzelemért járó bajnoki gyűrű önmagában egy drága ereklye, ezenfelül fejenként 157 ezer dollárral gazdagodnak a focisták. A vesztes csapatot is kompenzálják, ott fejenként 82 ezer jár a részvételért.

Rendezni is jó ötlet

Az Egyesült Államokban a Super Bowlnál talán nincs nagyobb sportesemény, ezért egy ilyen döntőt megrendezni igazi álma a legtöbb nagyvárosnak. Több tanulmány is született már arról, hogy becslések szerint e

gy rendezés mintegy 300-400 millió dolláros bevételt hoz a házigazda városnak.

2012-ben például Indianapolisban, a Super Bowl után elképesztően megugrott a turizmus, abban az évben közel 300 millió dolláros bevétele származott a város éttermeinek, hoteleinek és más, turisztikai vállalkozásoknak a rendezés miatt odalátogató vendégekből.

Összességében

csak ez az egy vasárnap (amerikai idő szerint vasárnap este rendezik a mérkőzést) becslések szerint mintegy 15 milliárd dollárt generál országszerte.

Ebbe minden költség beletartozik, vagyis az is, amit az otthon, a tévék előtt ülő nézők költenek ételekre, mezekre és egyéb, a mérkőzéshez köthető termékekre.

A sok máz és külsőség mellett pedig hétfő reggelre az is kiderül, hogy a Kansas City Chiefs irányítója, Patrick Mahomes másodszor, vagy pedig Jalen Hurts, a Philadelphia Eagles színeiben először nyeri meg a Super Bowlt.