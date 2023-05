Brutálisan nehéz két hét vár a Leicester City játékosaira, hiszen már csak három mérkőzése maradt a csapatnak, hogy kiharcolja a bennmaradást az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a Premier League-ben. Ha ez nem sikerül, akkor könnyen lehet, hogy ismét hosszú időre az alsóbb ligákban ragad a gárda, amelynek szurkolói az elmúlt években nem ehhez voltak hozzászokva.

Hét éve a bajnoki trófeával: akkor még a legnagyobbak között volt a City. A kép jobb oldalán a klub néhai tulajdonosa, a 2018-ban a pálya mellett lezuhant Vicsaj Szivatthanaprapha. Fotó: AFP

A Foxes, azaz Rókák becenevű csapat kilenc éve, 2014 nyarán jutott vissza az élvonalba, majd rögtön a második szezonjában a visszajutás után meg is nyerte a bajnokságot, mondani sem kell, hatalmas meglepetésre. Azóta többnyire a liga középső rétegéhez tartoztak, de kétszer is ismét kivívták az európai kupaindulást, sőt FA Kupát is nyertek, tehát kifejezetten erős csapatnak számítottak. A tavalyi nyolcadik helyezés után pedig a mostani szezonban ismételten ezt tűzték ki célul. Igaz, az ígérgetést nem kísérték tettek: a gárda nem hajtott végre jelentős erősítéseket. A nyáron távozó Wesley Fofanáért kapott 75 millió fontnak alig több, mint a felét forgatták vissza a csapatba: 42 millió fontot költöttek új játékosokra. A keret ennek ellenére így is elég lett volna a felsőházi szerepléshez.

Hogy pontosan mekkora meglepetés a csapat idei alulteljesítése, azt jól jelképezi, hogy egyébként keretértékben bőven a tabella felső részéhet tartoznak az élvonalban. A Transfermarkt adatai szerint a klub játékosainak összértéke 385 millió fontra rúg, amely a 9. legdrágább keret a Premier League-ben. A többi között megelőzik az európai kupaszereplésért küzdő Brightont és az Aston Villát is.

A legnagyobb sztárok sem tudnak már segíteni a mélybe zuhanó csapaton. Fotó: AFP

A járvány súlyos hatása

A Leicester City egyelőre feltételezett bukását, ha bekövetkezik, várhatóan sokan fogják még elemezni az évek során, de abban szinte mindenki egyetért, hogy a fő problémát a koronavírus-járvány okozta: mind a csapat bevételei súlyosan megcsappantak, mind pedig a klubot tulajdonló Szivatthanaprapha család vagyona olvadásnak indult. A kieséseket ausztrál banki hitelekkel próbálták fedezni, ez az összeg becslések szerint már 70 millió fontot tesz ki.

Időközben a klub túlköltekezett, és a bérköltségek már megközelítették a teljes bevétel 85 százalékát, ami az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) előírásaival is szembemegy, vagyis a következő években akkor is súlyos megszorítások várnak a csapatra, ha bennmaradnak az első osztályban. Ha pedig kiesnek, akkor az összes sztár azonnal távozik a már belengetett 50 százalékos fizetéscsökkentés miatt.

Eltékozolt milliók

A csapat az elmúlt években azzal sem tudott megfelelően gazdálkodni, amije volt. 2021 nyarán például 60 millió fontért igazoltak játékosokat, de közülük egyik sem tudta magát beverekedni a kezdőbe. Közben mintegy százmillió fontért vadonatúj edzőközpontot is építettek, amelyre nem sajnálták a pénzt, még golfpályát is tettek bele, hogy a legnagyobb világsztárokat is magukhoz csábítsák. Mondani sem kell, hogy nulla sikerrel.

Nem csoda, hogy a csapat folyamatosan veszteséget termel, amely mostanra már jelentős méreteket öltött. Csak a tavalyi pénzügyi évben 92,5 millió fontot volt kénytelen elkönyvelni a gárda, úgy, hogy ebbe még bőven beletartoznak az élvonalbeli juttatások és a kiemelt tévés mérkőzések utáni pénzek is. A másodosztályban a Leicester bevételei a töredékére zuhannának vissza a mostaninak.

A BBC-nek nyilatkozó szakértő szerint a 2022-es 215 millió fontos bevétel helyett a másodosztályban csak 70-80 millióval számolhatna a klub, amelynek bérköltsége most 180 millió fontra rúg.

Ezt a különbséget pedig csak úgy lehet kompenzálni, ha kiárusítják a keretet, ám akkor kérdéses, hogy miből lehet olyan csapatot építeni, amely eséllyel küzdhetne meg a visszajutásért.

Főleg, hogy még a hiteleket is ki kellene fizetni valamiből. Hasonló cipőben járt egyébként a tavaly kiesett Burnley is, de a klub évek óta küzdött a kiesés ellen, nem volt váratlan számukra, és jóval szerényebb bérköltséggel rendelkeztek, mint a Leicester, így nagyon nem kellett spórolniuk, eladtak néhány játékost, de a keret magja egyben maradt, és simán vissza is jutottak az élvonalba. A Leicesternek viszont borzasztó nehéz lenne ugyanezt végrehajtania a már említett tényezők miatt.

A szurkolók már a játékosokat is kikezdték. Fotó: AFP

A szurkolók érthetően egyre idegesebbek, sokan már a sztárfocistákat is betalálták, akiknek ez csak olaj a tűzre, és egyre többen kacsingatnak már az ajtó felé, félgőzzel küzdve az esetleges bennmaradásért – könnyen elképzelhető, hogy többjüknek a szerződésében van is kiesési záradék, azaz egy esetleges kieséssel olcsóbban dobbanthatnának –, ami nagyon nem néz ki jól jelenleg. A City hétfő este a Bajnokok Ligájáért rohamozó Liverpoolt fogadja, amely a legutóbbi hat meccsét megnyerte, majd a tabella harmadik helyén álló Newcastle Unitedhez látogat. A szezon utolsó meccsén azt a West Hamet fogadja, amely szintén bivalyerős kerettel egész évben a kiesés ellen küzdött, de a jelenlegi 36 pontjukkal már valószínűleg összejön nekik. A 30 ponttal álló Leicesternek viszont bőven van miért aggódnia, hiszen becslések szerint mind a három hátralévő meccsét nyernie kellene a csapatnak, és még akkor is másokon múlna a sorsa. Nem túl fényes kilátások.