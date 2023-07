Bejött a tippünk: Szoboszlai Dominik után újabb magyar válogatott játékos kelt el az európai futballpiacon, és nem is aprópénzért: Kerkez Milos becsült megvásárlási ára 15,5 millió font (6,8 milliárd forint).

A Bournemouth ügyvezető igazgatója, Neill Blake, illetve Kerkez Milos a szokásos bemutatkozó képen.

Fotó: AFC Bournemouth

A Fradi tegnapi döbbenetes eredménye után kellett is a jó hír, habár az már július legelején, Szoboszlai átigazolásakor eldőlt, hogy ez lesz minden idők leggazdagabb transzferidőszaka a magyar foci szempontjából, hiszen a támadó középpályásért 70 millió eurót (26,6 milliárd forintot) fizetett az angol Liverpool a német RB Leipzignek.

Ennyi pénz még sosem mozgott honfitársainkat illetően egyazon átigazolási időszakban, ráadásul okkal jósolhattuk, hogy az akkumulált összeg nőni fog,

mivel a válogatottunk az utóbbi években felfejlődött – két Európa-bajnokságon is járt például –, ezért a játékosaink is kapósak lett.

Kiket akarnak Európában?

Szoboszlai mellett Szalai Attila és Kerkez Milos tűnt a következő két klubváltónak, és jó úton járunk, mert utóbbi immár nem a holland AZ Alkmaar, hanem az angol Bournemouth alkalmazottja.

Másfél hete még sokan igyekeztek, hogy megszerezzék a 19 éves balhátvédet, favoritnak például az olasz Serie A legutóbbi bronzérmese, ekként Bajnokok Ligája-szereplő Lazio tűnt,

amely helyi könyvelési szokás mentén olyan üzletet kínált, hogy az első év technikailag csak kölcsönszerződés legyen 2,5 millió euróért (949 millió forintért), aztán jövőre még 11 millió euróért (4,2 milliárd forintért) végleg átkerülne hozzá a játékjog.

Ezzel párhuzamosan a rómaiak Kerkezzel meg is egyeztek a leendő fizetéséről, ám végül nem zárult le az üzlet, ami teret nyitott a többi érdeklődőnek – például a Bournemouthnak.

Nagy pénz, kis csapat

Az angol kiscsapat remek évet futott a Premier League-ben: szépen, csendben beért 15.-nek, ami ránézésre közel van a 18–20. helyezettek kiesőzónájához, és pontmennyiségben is csak 5 volt a különbség, de valójában a finisre nem volt izgulni valója a klubnak, addigra bebiztosította a tagságát a következő idényre is. Az más kérdés, hogy ez a kellemes helyzet az utolsó négy fordulóban csak vereséget termelt...

Kerkez Milos a harmadik nyári igazolása a Premier League-klubnak.

Fotó: AFC Bournemouth

De mivel a Premier League (PL) a világnak nemcsak a legerősebb, hanem legjövedelmezőbb focibajnoksága is,

a Bournemouth is eltehetett a végső helyezéséért cserébe 11 millió fontnyi (4,8 milliárd forintnyi) pénzdíjat,

amiből egyrészt kijön Kerkez 15,5 millió fontra becsült árának kétharmada, másrészt a tévéközvetítések utáni díjak még ezen felül érkeznek, nem beszélve a szponzorszerződésekről, a merchandisingról és a jegybevételekről.

Milyen lesz az új szezon?

Tehát hiába számít kis klubnak a Bournemouth – a stadionja például a második legkisebb befogadóképességű a PL-ben a 11 307 helyével –, azért rendben van, amit bizonyít az is, hogy Kerkez már a harmadik igazolása e nyáron: ide költözött ugyanis a legendás holland csatár, Patrick Kluivert fia, Justin Kluivert, aki maga is járt azért a holland Ajaxban, az olasz Romában és a német RB Leipzigben is, amelyben fél évig még Szoboszlai csapattársa is volt.

A Bournemouthnak még három edzőmeccse lesz a versenyszezon kezdete előtt: a következő kedd este, a Southampton stadionjában, ahol Kerkez akár be is mutatkozhat – aztán a PL második fordulójában, augusztus 19-én Liverpoolban találkozhat Szoboszlaival is.