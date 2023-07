Nemcsak érmet várva, de rendbe tett szövetségi háttérrel kezdődik számunkra a vízilabda-vb

Ma kezdődött a vízilabda-torna a Fukuokában zajló vizes-világbajnokságon, amelyen szokás szerint érmet remélhetünk a férfi és női pólócsapatunktól is. A változás ezúttal a háttérben zajlott: a tavaly november óta Madaras Norbert elnökölte szervezet ugyanis rendet tett a háza táján, az idei nyárba érve pedig fajsúlyos szerződéseket is kötött olyan nagyvállalatokkal, mint a Daikin, az E.on és a Mol. Ha nincs is kint a vízből az MVLSZ, az irány mindenképp biztató immár.

1 órája | Szerző: Szűcs András

