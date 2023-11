A labdarúgó-világban bármikor érdeklődésre tart számot, ha Samuel Eto’óval történik valami, mivel a kameruni világklasszis volt a maga korában, ráadásul az nem is volt olyan rég, hiszen még 2019-ben is játszogatott Katarban, a tavalyi világbajnokság helyszínén. Azóta viszont már sportvezető lett belőle, jelenleg a szülőhazája, Kamerun labdarúgó szövetségének az elnöke. A vádak szerint e pozíciójában bundázott, kötött tiltott magánszerződést fogadócéggel, és még egy tíz évvel ezelőtti átigazolását is előszedték.

Nem is volt annyira rég, amikor Eto'o még a Chelsea-ben rugdosta a gólokat

Fotó: AFP

Időrendben nyilván utóbbi eset a korábbi, és még magyar szálat is lehet kötni hozzá, hiszen Eto’o 2011–2013 között az orosz Anzsi Mahacskalában játszott, az első félévében ráadásul együtt a magyar válogatottsági rekorderrel, Dzsudzsák Balázzsal. Neki persze semmi köze ahhoz, hogy a brit Times értesülései szerint, amikor 2013 augusztusában Eto’o, valamint a brazil Willian a Chelsea-hez igazolt, „titkos összegek kerültek orosz entitásokhoz”.

A Premier League vizsgálódik

Az írás szerint ezeket a transzfereket az amerikai Todd Boehly vezette konzorcium is bajosnak találta, amikor tavaly átvilágíthatta a klubot, mielőtt 4,2 milliárd fontért (1833 milliárd forint) megvette

az orosz Roman Abramovicstól, akinek az orosz–ukrán háború nyomán kellett megválnia a csapattól (2013-ban viszont még az oligarcha állta a cechet a Chelsea-nél).

Az értesülések alapján a Premier League vizsgálódik az ügyben – miközben egy másik szálon ugyancsak Eto’o neve a gyújtóanyag.

Kamerunból csoportosan írtak levelet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA), illetve az afrikai kontinentális szövetség elnökeinek, Gianni Infantinónak és Patrice Motsepének, azt tudakolva tőlük, hogy Eto’o miként tevékenykedhet továbbra is a kameruni tagszövetség elnökeként, amikor számos esetben vétkezett olyat, amiért egyesével is azonnal meg kéne fosztani a jogköreitől.

Mi hangzott el Eto’o inkriminált telefonhívásában?

A legsúlyosabb vád – amiért az afrikai kontinentális szervezet azért vizsgálódik –, hogy a Victoria United nevű kameruni klubcsapatot fel akarta juttatni a másodosztályból az elsőbe, ennek érdekében pedig egy helyi üzletemberrel, Valentine Nkwainnal szövetkezett, és szövetségi elnökként utasította-megvesztegette a bírókat.

Az vitathatatlan tény, hogy a Victoria 20 év után először tényleg feljutott – már egy fordulóval a bajnokság vége előtt –, ehhez pedig kellett az a 12 meccses veretlenségi sorozata, amely során négy győzelmet is úgy aratott, hogy az ellenféltől legalább egy játékost kiállítottak, ráadásul a klub a fegyelmi bizottságnál landoló további négy mérkőzés pontjait is megkapta.

Samuel Eto'o és Gianni Infantino a tavalyi vb után idén ősszel is találkozott

Fotó: Getty Images

Bizonyíték eddig nem volt a vádakra, ám időközbe előkerült egy hangfelvétel, amelyről azóta a Londonban dolgozó Earshot nevű hangtechnikai specialista cég megállapította, hogy nem manipulálták, igenis az Eto’o és Nkwain közti beszélgetést tartalmazza.

A 11 perces telefonálás során Eto’o előrebocsájtja, hogy óvatosan kell eljárniuk az ügyben, továbbá hogy ő közvetlenül nem beszélhet a bírókkal, ezért majd a játékvezetői testület elnökével fog,

ám erre még nem került sor. Továbbá megerősítette, hogy a Victoriának fel kell jutnia, amit úgy fognak elérni, hogy megkapja majd a győzelemért járó három pontokat, a bírót pedig eltiltják.

Adócsalás, felfüggesztett börtön, pénzbüntetés

A nemrég Kamerunból küldött levélben az áll, hogy „meglep, hogy a FIFA hallgat”, és a szerzők itt utaltak arra, hogy a Spanyol Labdarúgó-szövetség immár csak volt elnöke, Luis Rubiales a minap kapott hároméves nemzetközi eltiltást a női világbajnokság díjátadóján és utána tanúsított magatartása okán – Eto’o ügyeiben meg nem történt semmi.

Pedig a többes szám indokolt, mert az 1XBET nevű fogadási céggel is szerződött – ami nyilvánvalóan sérti a FIFA etikai kódexét –, egy szurkolóval is fizikai összetűzésbe keveredett, továbbá a félreállítását követelők azt is megjegyezték:

korábban a spanyol hatóságok már 22 hónapos felfüggesztett börtön-, valamint 1,8 millió eurós (682 millió forint) tényleges pénzbüntetésre ítélték 3,8 millió eurónyi (1,4 milliárd forint) adó elcsalása miatt.

A kameruniak a FIFA nagy hallgatása kapcsán Infantinto elnökre vannak kibukva a leginkább, aki az ősz elején Franciaországban hogyhogy nem Eto’óval tárgyalt „a labdarúgás fejlesztéséről”.