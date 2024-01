Az új évvel együtt az újabb labdarúgó-átigazolási szezon is eljött: az egész január (másoknak még kicsit több) rendelkezésére áll az európai kluboknak, hogy alakítsanak a játékoskereteiken. Sok kisebb és néhány nagyobb név is repked a potenciális csapatváltók között – lehetnek köztük magyarok is.

Semmi sem biztos, de Kylian Mbappé tépelődhet a jövőjén.

Fotó: AFP

A legnagyobb hal a francia Kylian Mbappé, noha ő nem is most, hanem csak nyáron lesz mozdítható, 2024. június 30-án jár le ugyanis a szerződése a PSG-nél, amelyhez tartozik ugyan plusz egyéves opció, de azt csak a játékos aktiválhatja, tehát az ő kezében a döntés. Ám ez sem teszi egyszerűbbé a helyzetet, mert a múltban is szeszélyesen váltogatta a véleményét, így hiába a sokéves várakozás, egyáltalán nem biztos, hogy a spanyol Real Madridnál kötne ki, és nem Szoboszlai Dominik klubjában, a Liverpoolban, mondjuk.

Mbappé akár máris tárgyalhat külföldi csapatokkal

A norvég Erling Haalanddal együtt 180 millió eurósra (68,3 milliárd forintosra) becsült értékkel a világ legdrágább játékosának számító Mbappé és a Real lassan hét éve kokettál egymással: a játékos 2017 nyarán jött el ugyanis a Monacótól, és már akkor felvetődött, hogy Spanyolországba költözik. Ehelyett a PSG-t választotta, mivel Párizs 19. kerületében született, a külvárosban nőtt fel, tehát érzelmi szálak kötik a fővároshoz.

Csakhogy amikor az előző szerződése 2022-ben lejárt, ahelyett hogy immár felnőtt világsztárként tényleg áttette volna székhelyét Madridba, váratlanul 2 + 1 évre hosszabbított a PSG-vel.

Ezen sokan megsértődtek a Realnál, aztán Mbappénak egy év alatt sikerült kiborítania a PSG vezetőségét is, amikor 2023 nyarán már azt mondta: ugyan hívják Szaúd-Arábiába is, de egyelőre marad, viszont a plusz egy évét nem szándékozik aktiválni, magyarul 2024 nyarán ingyen akar távozni. Ezzel a PSG-nek majd kétszázmillió eurós veszteséget kéne leírnia.

Kylian Mbappé piaci értékének változása – most éppen 180 millió eurón áll a mutató.

Forrás: Transfermarkt

Ezen is csavart azonban Mbappé, amikor a minap úgy nyilatkozott: még nem döntött a világon semmiről, egyelőre a versenyszezonra koncentrál, ugyanakkor abban állapodott meg a PSG elnökével, a katari Nasszer el-Helaifival, hogy „minden fél védve van”, azaz ha ő tényleg átigazolási díj nélkül távozik, valamilyen formában kártalanítja a klubot. Ez sajtóértesülések szerint olyasmi lehet, hogy egyszer még visszatér játszani, vagy aktuális szerződéséhez tartozó különböző tételeket felad. Jogilag azonban a szerződése utolsó fél évébe lépve immár jogosult külföldi csapatokkal tárgyalni, így a Reallal vagy a Liverpoollal is – ha már az édesanyja Pool-drukker –, de az sem zárható ki, hogy újabb pálfordulással hosszabbít a PSG-nél.

Az övé tehát későbbi történet – most mások kelhetnek el.

Eltiltás sportfogadás miatt, aztán bajnoki cím?

Gyakorlatilag általános igazság, hogy az európai (és így a világ) legjobb klubjai nyáron szeretik intézni a nagyobb átigazolásokat, mert akkor több az idő a tárgyalásokra, majd az új szerzemények akklimatizációjára is. Ilyenkor, a téli átigazolási időszakban csak a finomhangolásra vagy a sérülések miatti lyukak betömésére van lehetőség.

Ennek dacára például az angol Chelsea tavaly ilyenkor szórta a pénzt: 329,5 millió eurót (125,9 milliárd forintot) tapsolt el kilenc játékosra,

de ez egyszerre volt az amerikai Todd Boehly vezette új tulajdonosok dicsőséghadjárata és a hosszú távú jövő megalapozása.

Most tehát olyanok kelhetnek el inkább, mint az angol Premier League-ben jelenleg 16. Brentford támadója, Ivan Toney, akinek január 17-én lejár a sportfogadás miatti nyolc hónapos eltiltása, és mivel center, nagy szüksége lenne rá például a bajnoki címre hajtó Arsenalnak.

Jadon Sanchónak nagyon nem jött be a Manchester Unitedbe igazolás.

Fotó: AFP

Továbbá megszabadulhatnak mások a nyakukon maradt játékosoktól, mint például a Manchester United az edzővel összevesző, ezért belső eltiltását töltő Jadon Sanchótól, aki a német Borussia Dortmundhoz kerülhet (vissza) kölcsönbe.

A United szorult helyzetben van, hiszen 2021 nyarán 85 millió eurót költött a szélsőre,

akinek a piaci értéke 2020-ban még 130 millió euró (49,3 milliárd forint) volt, de Angliában sosem hozta ugyanazt a formáját, így manapság csak 25 millió eurót (9,5 milliárd forint) ér, a fizetése ugyanakkor 250 ezer font (110 millió forint) hetente.

Ilyenkor gondolnak a klubvezetők rögtön Szaúd-Arábiára, amely nagybevásárlást tartott a nyáron, most azonban mérsékeltebb költésre készül, úgyhogy nem egyértelmű, hogy minden megunt focistát le lehet nekik passzolni.

Kleinheisler biztosra ment

Más okból, de fontos hetek várnak magyar játékosokra is. A sorozatban harmadik Európa-bajnokságára kijutó magyar válogatott szövetségi kapitánya,

az olasz Marco Rossi ugyanis előre megmondta: olyanokat szeretne elvinni a tornára, akik játékban vannak.

Következésképp a kispadot koptató potenciális kerettagoknak el kell dönteniük, hogy jelenlegi csapataikban küzdenek tovább, vagy keresnek mást.

Kleinheisler László már Horvátországban légióskodik, hogy nagyobb esélye legyen az Eb-részvételre.

Fotó: Hajduk Split

Ők jellemzően a külföldön légióskodó játékosaink, és sokan vannak, hiszen e körbe tartozhat a Dél-Koreából visszavágyó Ádám Martin, az olasz másodosztályban várakozó Nagy Ádám, a német másodosztályban perceket kapó Németh András és a német élvonalban a vártnál kevesebbet játszó Szalai Attila is.

Kleinheisler László viszont már intézkedett, ő kölcsönbe a horvát Hajduk Splithez került.

De még van ideje mindenkinek, hiszen a nagy bajnokságokban egész januárban lehet üzletelni, idehaza pedig elcsúsztatva, február közepéig lesz nyitva az átigazolási ablak, amelyben a legtöbbet várhatóan a világ legjobb és leggazdagabb bajnokságának számító Premier League csapatai költik majd.