A tél és a csapadékos időjárás ellenére is gőzerővel zajlik a munka a Hungaroringen. A kivitelezést végző Market Építő Zrt. és a Bayer Construct Zrt. versenyt fut az idővel, mivel a július közepi verseny idején nem lehet félkész épület a pálya területén – számol be az építkezésről a Magyar Építők, miután a mogyoródi Formula–1-es versenypálya fejlesztésének második üteméről látványos drónfelvételeket közölt a Hungaroring YouTube-csatornáján, amelyet a Market Építő Zrt. is megosztott közösségi oldalán.

Fotó: Hungaroring / Facebook

Még 2023 áprilisában született kormánydöntés a Hungaroring fejlesztéséről. A munkálatok első ütemében – ez zajlik most – a közművek és az infrastruktúra modernizálását végzik el, hogy megfeleljenek a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) követelményeinek.

A második szakaszban a Market Építő Zrt. és a Bayer Construct Zrt. konzorciuma révén megújul a tízezer férőhelyes főtribün, a főépület és a paddock, valamint épül két gyalogosalagút, az egyik a versenyzők és a sportszakmai személyzet, a másik a vendégek részére.

A beruházás során a főépületet lebontják, hogy helyére egy modern, költséghatékonyan üzemeltethető és a sportszakmai igényeket kiszolgáló új főépület épülhessen. Kialakítanak négy technikai és 36 versenybolszot a főépülethez tartozó versenyirányítási központtal, vendéglátási és VIP-területekkel, illetve kibővítik a paddock-területet is.

A Magyar Építők szerint a munkálatok ütemezésének kiemelt szerepe van, hiszen a Formula–1 jogtulajdonosával kötött megállapodás értelmében a versenyek idején nem lehet félkész épület, illetve építkezésre utaló tevékenység a Hungaroringen. A Magyar Nagydíjnak 2032-ig van szerződése a Formula–1-es Magyar Nagydíj megrendezésére, idén július 19–21. között látogat Magyarországra a száguldó cirkusz mezőnye.