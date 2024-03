A focisták legtöbbször ugyan a pályán nyújtott teljesítményük miatt kerülnek be a hírekbe, de akadnak alkalmak, amikor azon kívül is hallatják nevüket: ezek pedig sokszor nem sok jót jelentenek számukra. Nézzük, mely labdarúgók voltak kénytelenek a legnagyobb summákat büntetésként kifizetni pályán belüli, avagy azon kívüli akcióikért!

Arda Turan is szerepel a legnagyobb pénzbírsággal sújtott focisták listáján / Fotó: AFP

6. John Terry - 102 millió forint

A sokak szemében a történelem egyik legjobb védőjeként számon tartott Terry 2011-ben, akkor rekordot jelentő bírságot kapott a nyakába, miután kiderült, rasszista megjegyzéseket tett Anton Ferdinandra a QPR elleni meccsükön. Terry a nyomozás következtében a válogatottól is vissza kellett vonuljon.

John Terry rasszista megszólalásai a válogatottságába kerültek / Fotó: AFP

5. Romelu Lukaku - 150 millió forint

A belga csatár nagyon nem találta formáját, miután 2021-ben klubrekordot jelentő 97,5 millió fontért a Chelsea-hez igazolt Milánóból, elégedetlenségének pedig hangot is adott egy interjúban, melyben kritizálta az edzőt, és kijelentette, hogy szívesen visszamenne inkább Milánóba, mintsem Angliában folytassa. Felszólalásért a kispadra került, és 150 millió forintos bírságot kapott csapatától.

4. Mario Balotelli – 157 millió forint

Az olasz csatárt botrányaiból sokan jobban ismerhetik, mint a pályáról, nem véletlenül: ugyan a City első bajnoki címét érő Agüero gólhoz ő adta az asszisztot, extravagáns viselkedésével rendre a lapok címlapjaira került. 2012-ben kihagyott egy pár edzést, mivel inkább bulizni járt éjszakánként, klubja pedig ezt a döntését egy 157 millió forintos bírsággal hálálta meg.

Mario Balotelli, az egyik legnagyobb botrányhős / Fotó: Clive Mason / GettyImages

3. Arda Turan – 162 millió forint

A török középpályás Madrid és Barcelona után Isztambulban kereste szerencséjét, de csak a botrányt találta meg: egy szóváltás során kórházba juttatott egy török popsztárt, ahová követte is, ott pedig dühében egy fegyverrel a padlóba is lőtt. A pénzbírásgon túl felfüggesztett börtönbüntetésre is ítélték.

2. Harry Kane és Carlos Tevez – 184 millió forint

A megosztott második helyet a Spurs és a City focistái szerezték meg. A brit csillag 2021-ban úgy akarta kicsikarni, hogy engedjék a Citybe igazolni, hogy nem jelent meg az edzéseken – a klubvezetés pedig nem volt boldog. Tevez műveletét pedig szintén igazolási szándék vezérelte: azzal nyerte el hatheti fizetésének megvonását, hogy engedély nélkül hazarepült Argentínába, majd ott hetekre eltűnt.

Sadio Mané foglalta el a focista-bírságok trónját / Fotó: AFP

1. Sadio Mane – 204 millió forint

A szenegáli csatárcsillag elhagyta Liverpoolt a Bayern München kegyeiért, de korábbi formáját már nem találta meg. Ezt a frusztrációt pedig csapattársán, Leroy Sane-n vezette le egy Manchester City elleni BL-vereséget követően, amikor arcon csapta a német kollégáját. Akciójáért egy 204 millió forintos bírságot kapott, egy pár meccsre pedig a kezdőből is kikerült.