Román állampolgár lett Rapport Richárd. A kiváló a magyar sakkozó az állampolgárságot feleségével, Rapport Jovanával 2024. március 21-én kapta meg hivatalosan, de a román sajtó erről csak most számolt be – számolt be róla az Origo.

Rapport Richárd román állampolgár lett (Fotó: AFP)

A portál felidézi: a sportoló még 2022 tavaszán hagyta ott a magyar válogatottat és Romániába költözött. Akkor kérte hivatalosan, hogy onnantól kezdve román színekben versenyezhessen. Rapport jelenleg a 29. a világranglistán.

Az országváltás mögött többek között az állt, hogy a magyar sportoló támogatást keresett a költségeinek fedezésére, de Magyarországon a kérvényt elutasították.

A románok ugyanakkor hajlandóak voltak még az 50 ezer eurós (20 millió forint) bánatpénzt is kifizetni érte.

A Magyar Hang azt írja, a román sakkszövetség Rapport Richárdon kívül honosította még Kirill Sevcsenko ukrán nagymestert, aki szintén megkapta az útlevelet. Folyamatban van az Európa-bajnok orosz Alexander Motylev állampolgársági kérelme is, aki a Nemzetközi Sakkszövetség ranglistáján már most román zászló alatt szerepel.

A lap szerint a magyar olimpiai csapat Rapporton kívül jó eséllyel elveszítette a gyakorlatilag már visszavonult Almási Zoltánt és Lékó Pétert is. Öröm az ürömben szerintük, hogy a honosítás másik irányban is működik: magyar színekben játszik már Sanan Sjugirov kalmük nemzetiségű nagymester és a mindössze 20 éves, friss nagymester orosz Gleb Dudin is.