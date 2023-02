A Világgazdaság információi szerint az állandó edzőpartnernek számító Szlovénia mellett a világ egyik legsikeresebb jégkorongcsapatával, Kanadával is megmérkőzik tavasszal a májusi, tamperei A-csoportos világbajnokságra készülő magyar férfiválogatott. A találkozó helyszíne a budapesti MVM Dome lesz. Ezzel kapcsolatban megkerestük a Magyar Jégkorongszövetséget, amely nem kívánta kommentálni az értesülést.

A világ egyik legsikeresebb válogatottja, Kanada az MVM Dome jegén mérkőzik meg a magyar csapattal

Fotó: AFP

A kanadai válogatott többféle összetételben és több helyszínen is járt a közelmúltban Magyarországon, ám ekkora közönség előtt még soha. A mostani meccs léptékéhez, hangulatához és sportértékéhez legközelebb a 2004. tavaszi állt, amikor az MVM Dome-hoz képest feleakkora Papp László Budapest Sportarénában találkoztak a felek: a juharleveleseknek ez volt az utolsó felkészülési találkozója az akkori vb előtt, amire tőlünk utaztak Csehországba, ahol aranyérmesek lettek. Találkoztunk 2004 és 2005 februárjában is Székesfehérváron, illetve a BS-ben, és jártak nálunk kanadai (liga)válogatott néven is különféle összetételű csapatok, legutóbb 2016 őszén a Tüskecsarnokban: az ottani hoki erejét jellemzi, hogy simán nyertek, és a kizárólag európai klubokban játszókból verbuvált keretben is volt korábbi NHL-bajnok játékos.

A több mint 20 ezer férőhelyes népligeti multifunkcionális csarnok a részben hazai rendezésű 2022-es férfi kézilabda-Európa-bajnokságra épült, a költsége meghaladta a 115 milliárd forintot, a vagyonkezelője azóta a Ferencvárosi TC, az üzemeltetését pedig 2032-ig az Üllői úti székhelyű Sportfive MPA Kft. végzi, amelynek legutóbbi nettó árbevétele 4 152 976 900 forint volt.

Az MVM Dome honlapján egyelőre nem található meg a meccs, noha erre információink szerint május első hetében kerül sor.

Az események között a június 3–4-i női kézilabda-Bajnokok Ligája négyes döntőjét viszont már feltüntették, a legolcsóbb jegy 10 900, a legdrágább pedig 64 900 forintba kerül.

Kanada hokiban sportnagyhatalomnak számít, téli olimpiát 9, vb-t 27 alkalommal nyert. A játékosai néhány kivételtől eltekintve a világ legerősebb, legnépszerűbb bajnokságában, az észak-amerikai profi ligában, az NHL-ben szerepelnek. A liga legjobban fizetett hokisa is kanadai, az Edmonton Oilers csatára, a 26 éves Connor McDavid 2018-ban 100 millió dolláros (36,12 milliárd forint) szerződést kötött klubjával, évente így átlagban 12,5 milliót keres (4,51 milliárd forint).

Csak összehasonlításképpen, a honi pontvadászat, az Erste Liga alapszakaszát második helyen záró Gyergyói HK éves költségvetése 2021-ben 1,3 millió euró, azaz kicsivel kevesebb mint 500 millió forint volt…

Az idei elit-világbajnokság rendezését társházigazdaként Magyarország is megpályázta a szlovénokkal – az MVM Dome lett volna a helyszín –, csakhogy tavaly nem érkezett meg időben a szükséges kormánygarancia, így Finnország és Lettország kapta meg a jogot. A szövetség egy 2,6 milliárd forintos költségtervet adott le a kormánynak, ami amúgy is eléggé szűkös volt, hiszen korábban egy másik nagyszabású sporteseményt, a 2017-es vizes vb-t több mint 100 milliárd forintból bonyolítottunk le, majd beugróként tavaly egy újabbat 31 milliárdból, miközben a szervezésre szánt büdzsénél a 2022-es Giro d’Italia kerékpáros körverseny magyarországi szakaszai is többe, mintegy 8 milliárd forintba kerültek. A magas kiadások drasztikus lépésre sarkallták Magyarországot, amely végül (részben) visszalépett az Ausztriával és Svájccal közös rendezésű 2024-es női kézilabda-Európa-bajnokság lebonyolításától, bár attól nem zárkóztunk el, hogy több csoportmérkőzésnek is otthont adjunk.

A hazai hokiszurkolókat tehát valamelyest kárpótolhatja a Kanada elleni összecsapás, amely a tavalyi kézilabda-Eb-hez hasonlóan megtöltheti Európa egyik legnagyobb multifunkcionális rendezvénycsarnokát, az MVM Dome-ot.