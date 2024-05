Érdekes pletyka jelent meg a WaterPolo TransferMarkt Instagram-oldalon: Európa egyik legerősebb vízilabdacsapatából érkezhet center a Fradiba.

Világ- és Európa bajnok középcsatárral hozták szóba a Fradi vízilabdacsapatát / Fotó: Illyés Tibor

A híresztelés szerint a Barceloneta csapatának középcsatárával, Miguel De Toroval tárgyal a Ferencváros. A 30 éves sportoló a spanyol válogatott egyik legrutinosabb tagja és nagyon sok szállal kötődik Magyarországhoz. De Toro világ-, és Európa-bajnok, ráadásul világbajnoki címét pont Budapesten szerezte 2022-ben. A budapesti vb előtt De Toro interjút adott a Világgazdaságnak, és elmondta, hogy nagy álma Magyarországon világbajnokká válni, hiszen felesége magyar.

Egy álmom válna valóra, ha a Margit-szigeten válhatnék világbajnokká. Ezt csak fokozza, hogy ez a feleségem országa, így az egész még sokkal különlegesebb

– mondta el lapunknak a döntő előtt a sportoló.

Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, Miguel de Toro a családja miatt mindig is vágyott rá, hogy Magyarországon is kipróbálja magát. A sportoló egyébként tanul magyarul és már viszonylag jól elboldogul a magyar nyelvvel.

Egyelőre nincs megerősített információ a transzferről, de az Eurosport arról írt, hogy a Ferencváros más sztárokkal is tárgyal. Felmerült például az amerikai Ben Hallock és a görög Dimitrios Nikolaidis neve is, mint az FTC lehetséges új centere.

A Népligetben régóta visszatérő kérdés a csatár poszt, így érdekes lesz látni, hogy végül melyik sztár ír alá a magyar csapathoz.