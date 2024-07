Foci Eb 2024: először szólalt meg Varga Barnabás, elárulta, mikor térne vissza

Már egy hete, hogy hazaért Stuttgartból műtétje után a Ferencváros támadója, Varga Barnabás. A magyar válogatott csatár a Skócia elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésen szenvedett súlyos fejsérülést, de a sikeres orvosi beavatkozás és néhány napos kórházi megfigyelés után párjával, Laurával visszatért Magyarországra – írta a FradiMédia.

A foci-Eb-n megsérült csatár fizetését állja a FIFA / Fotó: AFP

A kétszeres magyar gólkirály azóta szülőfalujában, Szentpéterfán pihen és gyógyul, interjút egyáltalán nem adott senkinek.

„Köszönöm, most már jobban vagyok, a duzzanat is kisebb lett” – kezdte Varga Barnabás. Hozzátette: hamarosan kiszedik a varratokat, maszkot kell majd csináltatnia, szóval jó úton jár. Az FTC játékosa mindenkit arra kér, különösen az újságírókat, hogy a visszatéréséig ne keressék kérdésekkel, ne zavarják a gyógyulását,

a következő időszakban minden energiájával a mihamarabbi felépülésre akar koncentrálni.

A focista nem sok mindenre emlékszik az ütközésből

„Amikor felébredtem a kórházban, egyből szembesültem vele, hogy mennyien aggódtak értem, és érdeklődtek a hogylétem felől. Köszönöm szépen az aggódást, a sok üzenetet mindenkinek! Megpróbálom meghálálni, és minél hamarabb visszatérni, hogy újra a csapat segítségére lehessek, és minél több sikerrel örvendeztethessük meg a szurkolókat” – mesélte a játékos a műtét utáni időszakról.

A Fradi TV jövő keddi, július 9-ei adásában Varga többek között arról is mesél még, hogyan és mire emlékszik vissza az ütközésből, mit jelentett számára, hogy a futball- és a sportvilág egy emberként aggódott érte, ugyanolyan keményen beleszáll-e a párharcokba majd a későbbiekben, és nem utolsósorban azt is elárulta, mikor szeretne visszatérni a pályára, és újra góljaival megörvendeztetni a szurkolókat.

A riportban Barnabás párja, Laura is megszólal, aki szintén először mondja el, mit élt át a stuttgarti stadionban, mikor tudott kedvesével először kommunikálni a súlyos eset után, és hogyan zajlottak a kórházban töltött napok.

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, Varga Barnabás akár fél évet is kihagyhat brutális arccsonttörése és agyrázkódása miatt, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) pedig több tízmilliós kártérítést fizethet a Fradinak a Club Protection Program keretein belül. A FIFA továbbá magára vállalta a sérülést szenvedett csatár bérezését is.