Gary Lineker súlyos tízmilliókat kaszál régi-új podcastjával

Gary Lineker műsora podcast- és videó formában is rekordnézettséget hozott, pedig nem is olyan régen még annak a veszélye is fennállt, hogy a 80-szoros angol válogatott labdarúgó eltűnik a képernyőről – derült ki a Mirror összeállításából.

Gary Lineker műsora szárnyal / Fotó: AFP

Gary Lineker állítólag 125 ezer fontot (mintegy 58 millió forint) tett zsebre a 2024-es Európa-bajnokság alatt futó podcastjáért. A műsor annak ellenére népszerű, hogy a Tottenham és a Barcelona egykori csillaga az angol válogatott csapatkapitányával, Harry Kane-nel is összeveszett, miután kritizálta a háromoroszlánosok gyenge, elképzelés nélküli játékát.

A korábbi kiváló csatár egy sikeres online trió tagja a The Rest Is Football podcastban Micah Richardsszal és Alan Shearerrel szerepel együtt.

A műsornak az elmúlt hetekben pörgött fel a teljesítménye, az indok egyszerű: Lineker és társai rendkívül szórakoztató és provokatív módon elemzik a németországi kontinenstornát.

Hatalmas öngól: megrengette Angliát a Gary Lineker-botrány, sorra bojkottálják a BBC-t a hírességek Tavaly tavasszal a BBC brit közszolgálati tévé- és rádiótársaság szinte összes sportműsora műsorvezető és stáb nélkül maradt, miután a munkatársak sorra visszaléptek a szerepléstől. Az egyre mélyülő botrány közvetlen előzményeként a BBC televízió előző nap felfüggesztette Gary Lineker műsorvezetői megbízatását, miután az egykori futballsztár pár nappal korábbi Twitter-bejegyzésében éles szavakkal ítélte el a konzervatív párti brit kormány által beterjesztett bevándorlási törvénytervezetet.

A hirdetők állítólag 45 fontot (21 ezer forint) fizettek minden ezer megtekintésért, ha Lineker vagy kollégái megemlítik a terméküket – vagy 15 fontot (7000 forintot), ha egyszerűen kapcsolatba kerülnek velük. A brutálisan felfelé ívelő nézettség és hallgatottság miatt bevételeik az egekbe szöktek.

Lineker fia, Harry, aki a podcastot készíti, elmondta, hogy a letöltések száma 62 százalékkal nőtt az Európa-bajnokság kezdete óta. A YouTube-csatorna nézettsége is elképesztően, 83 százalékkal nőtt az elmúlt hetekben.

Az egykori válogatott csatár tavaly is a címlapokon volt: Lineker a Match of the Day (MOTD) című hétvégi televíziós futballmagazint vezette a televíziónál, ám a BBC felfüggesztette a pozíciójából, miután a harmincas évek Németországához hasonlította a brit kormány bevándorlással kapcsolatos retorikáját, valamint bírálta a kormányzó konzervatívok törvényjavaslatát. A közszolgálati csatorna szerint ezzel a pártatlanság követelményét sértette meg, azonban a focista kollégái kiálltak mellette, és ők sem vállalták a szereplést a műsorban.

A televízió felülbírálta saját döntését, így ezután jött a hír, hogy Gary Lineker visszatér a BBC televízió legnépszerűbb sportműsorának vezetőjeként.