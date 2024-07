Izrael miatt jönnek Magyarországra a franciák és az olaszok

Az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA honlapja szerint az izraeli futballválogatott a háború miatt az ősszel is Magyarországon játssza hazai mérkőzéseit, ami azt jelenti, hogy a Nemzetek Ligája-csoportjából Franciaország és Olaszország is Budapestre látogat, és könnyen lehet, hogy Belgium is így tesz – szúrta ki a Nemzeti Sport Online.

Izrael (fehér) labdarúgó-válogatottja legutóbb június elején járt Magyarországon (Fotó: AFP)

A Bozsik Arénában fogadja ellenfeleit Izrael

Mint ismert, az izraeliek azután indítottak háborút a Gázai övezetben, hogy a Hamász harcosai október 7-én betörtek Dél-Izraelbe, megöltek 1200 embert, mintegy 250 túszt, köztük civileket és katonákat hurcoltak el, akiknek többsége a mai napig nem szabadult ki.

Az Izrael által megtorlásul indított offenzívában a gázai egészségügyi minisztérium szerint eddig összesen 38 011 palesztin hunyt el és 87 445 sebesült meg, miközben romokban hever a sűrűn beépített tengerparti területet.

Visszatérve a focira, a Nemzetek Ligája A-ligájának 2. csoportjában Izrael

Belgiummal,

Franciaországgal, valamint

Olaszországgal került össze.

A sorsolás szerint az olaszokkal szeptember 9-én, a franciákkal október 10-én, míg a belgákkal november 17-én mérkőzik meg pályaválasztóként. Az NSO az UEFA honlapjára hivatkozva azt írja,

a szeptemberi és az októberi mérkőzés helyszíneként már a Bozsik Arénát tüntették fel, a novemberi, belgák elleni meccsnél viszont még nem jelölték ki a stadiont.

A Honvéd modern, az UEFA skáláján 4-es besorolású, több mint 8000 fő befogadására alkalmas létesítménye az eredetileg tervezett 5 milliárd forint helyett végül 17-be került, és 2021 júliusában adták át. A kispestiek jelenleg a másodosztályban szerepelnek, és úgy hírlik, hamarosan új tulajdonosa lesz a klubnak.