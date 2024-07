Párizs 2024: leleplezték az olimpiai úszókat, kiderült a piszkos titok

Óriási vihat kavart az olimpiai úszás terve a Szajnában, és a folyótisztítási kampány csúcspontján még Párizs polgármestere, Anne Hidalgo is belevetette magát a vízbe. Annál érdekesebb, hogy a Wall Street Journal összeállítása szerint az áramvonalas dresszekbe préselt, és szinte a rajtig hidratált úszók az olimpiai medencébe is rendszeresen belevizelnek. Valójában nincs is más választásuk.

Párizs 2024: a város polgármestere szerint kiváló a Szajna vízminősége / Fotó: AFP

Van néhány alapszabálya a strandolásnak, amit már a kisgyerekeknek is megtanítanak:

nem szaladgálunk a csúszós medenceparton,

nem ugrálunk oldalról a medencébe és

nem pisilünk a vízbe.

Azért az olimpián ez nem egészen így van.

Minden egyes medencébe belepisiltem, amiben csak úsztam, ez már csak így megy

– nyilatkozta az amerikai tőzsdei lapnak Lilly King, a Team USA háromszoros olimpikonja. Őszinte vallomásához olimpiai sportolók sora csatlakozott a Wall Street Journal hasábjain.

Bármily furcsán hangzik is, ez a csúnya szokás nem az illem hiánya.

Komoly oka van annak ugyanis, hogy az úszók nem tudják megtenni azt, amit a legtöbb ember négyéves korára megtanul. A fontos versenyeken az utolsó lehetséges pillanatig hidratálnak, miközben ultraszoros ruhákat viselnek, amelyek testüket a lehető leghidrodinamikusabb formába préselik. Ez nagyon veszélyes kombinációt eredményez. Rajt előtt már teljesen esélytelen a levetkőzés és visszaöltözés, hiszen akár 20 percet is igénybe vehet a dresszbebújás, miközben folyamatosan itatják a sportolókat.

Miben bíznak az úszok?

Brian Spear – akinek a cége az amerikai olimpiai úszóválogatott edzéseire használt medencék kémiai szűrését végezte – azt mondja: a klór a megoldás. Ma már ugyanis érzékeny műszerek segítenek, hogy a víz megfelelő pH-értékét és a szükséges klórszintet folyamatosan szabályozzák, és a lehető legjobb vízminőséget érjék el az úszómedencékben.

És kialakult egy

kimondatlan úszóetikett is: a sportolók például távolságot tartanak egymástól.

Más kérdés, hogy van, aki úszás közben is képes megszabadulni a fölös folyadéktól.