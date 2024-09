Bajnokok Ligája: örülhetnek a tippmixelők, már két gól után bezsebelhetik nyereményüket

A megújult UEFA Bajnokok Ligájában a 36 főtáblás csapat mindegyike legalább nyolc mérkőzéssel számolhat, és nagy változás, hogy nincsenek ismétlődő párharcok, minden együttes nyolc különböző ellenféllel csap össze – a csapatokat a sorsolás előtt négy különböző erősségű kalapba sorolták, és minden résztvevő két-két ellenfelet kapott onnan.

Megújult a Bajnokok Ligája / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Bár a 36 csapatból 24 jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, egyáltalán nem mindegy, hogy ki hol végez az összesített tabellán: az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyen végző csapatokra viszont egy plusz oda-visszavágós kör vár a rájátszásban, és csak az onnan továbbjutók lépnek a legjobb 16 közé, ahonnan kezdve az eddig megszokott módon folytatódnak a küzdelmek.

Szintén fontos kitétel, hogy a tabella utolsó 12 helyezettje nem vigasztalódhat az Európa Ligával sem, számukra véget ér a nemzetközi kupaszereplés a szezonban.

Idén összesen nyolc fordulóra kerül sor a főtáblán, de ezúttal a jövő év januárjában sem lesz megállás a BL-ben, ugyanis akkor rendezik az utolsó két kört, majd februárban már indul is az egyenes kieséses szakasz. Minden eddiginél több BL-meccsre lehet tehát készülni ebben a kiírásban.

A Bajnokok Ligája új lebonyolítása új lendületet adhat a sorozatnak

„A labdarúgó-Bajnokok Ligája hosszú évek óta az egyik legnépszerűbb sorozat fogadóink körében, ráadásul az új lebonyolítás még érdekesebbé, izgalmasabbá teheti az eseményeket” – mondta a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője. Horváth Zoltán hozzátette: „Ennek megfelelően a BL-meccsekre is elérhetővé tettük a Tippmixprón a korai kifizetés funkciót, amivel a korábbiaknál egyszerűbben lehet nyereményt elérni, hiszen bizonyos esetekben a hazai, a döntetlen és a vendég kimenetelből egyszerre több, vagy akár mindhárom nyertes lehet.”