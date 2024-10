Kémkedés és fül leharapása: ezek a sporttörténelem legnagyobb bírságai

A professzionális sportoknál a túlzott versenyhelyzetben a csapatok és a játékosok gyakran túl messzire mennek a győzelemért – írta a MarketRealist. Így az egyenlő versenyfeltételek megőrzése érdekében minden nagyobb sportágnak megvan a saját irányító testülete, amely közbelép, és bírságokat, eltiltásokat oszt ki a szabályokat megszegőknek. Akad azonban olyan is, akinek rasszista kirohanásáért kellett mélyen a zsebébe nyúlnia.

Nem csak a három pontosok, a bírságok is repkednek az NBA-ben / Fotó: ZUMAPRESS.com

Nem volt kifizetődő a rasszizmus, csapatát bukta a tulajdonos

A TMZ amerikai bulvároldal még 2014-ben hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, melyen Donald Tokowitz Sterling, a Los Angeles Clippers tulajdonosa arra kérte fiatal barátnőjét, hogy ne vigyen afro-amerikaikat csapata meccseire és ne is töltsön fel velük közös képeket közösségi oldalaira.

Donald Sterling több millió dolláros bírságot kapott kirohanása miatt / Fotó: AFP

V. Stiviano, Sterling akkori barátnője ráadásul a dollármilliárdos Magic Johnsonnal, az NBA valaha volt egyik legjobb játékosával készített egy fényképet a múltkor, amelyet feltöltött a közösségi oldalára. Emiatt húzta fel magát Sterling.

Az eset hatalmas felháborodást keltett, mivel a Clippersben és az egész NBA-ben többségben vannak a feketék. Még az akkor amerikai elnök, Barack Obama is felszólalt az ügyben. A kirohanásnak meg is lett a következménye:

a liga örökre kitiltotta az NBA-s rendezvényekről Sterlinget,

emellett 2,5 millió dollárra (912 millió forint) bírságolták

rasszista megnyilvánulásai miatt. A klubtulajdonos klubját is bukta, a nagy nyomás miatt eladta a Clipperst, bár való igaz, az üzlettel nem járt rosszul: rekordot jelentő kétmilliárd dollárért eladta a Clipperst, melyet Microsoft korábbi vezérigazgatója, Steve Ballmer vett meg.

Nem érte meg trükközni a szupersztár támadóval

Az NHL-csapat, a New Jersey Devils is pénzbírságot kapott a liga szabályzatának megsértése miatt, amikor elcserélték a szupersztár támadót, Ilja Kovalcsukot, hogy segítsen a csapatnak kijutni a Stanley Kupába. Ezzel megsértették az érintett játékosok számára és az orosz sztár megszerzéséért lemondott draftjogokra vonatkozó szabályzatot. Megpróbálták megkerülni a fizetési sapkát is azzal, hogy 17 éves, 102 millió dolláros (mintegy 37 milliárd forint) szerződést írtak alá Kovalcsukkal. Így az NHL 3 millió dolláros (1,1 milliárd forint) büntetést szabott ki a csapatra, valamint az ESPN szerint az első és harmadik körös draftjogokat is elveszették.