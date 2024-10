Szoboszlai Beckham, Agüero: egyre több futballista fektet be a dollármillárdos üzletté vált e-sportba

A videójáték-ipar az egyik legdinamikusabban fejlődő szegmense a globális szórakoztatóiparnak, a Statista nevű üzleti adatgyűjtő platform előrejelzése szerint az idén 282 milliárd dollár (103,5 billió forint) bevételt hozhat. Ebből a tortából a fentebb már említett 4,3 milliárdot adja az e-sport, ez a szám azonban igen gyorsan növekszik, 2029-re már 5,9 milliárd dollárra (2 billió 165 milliárd forint) emelkedhet.

Szoboszlai nem nagy gamer, a virtuális foci helyett inkább az igazit kedveli, de e-sport-csapata neki is van / Fotó: AFP

Nem meglepő tehát, hogy az e-sport világában egyre többen látnak jó befektetési lehetőséget, így számos labdarúgó is, akik közül sokan maguk is elhivatott gamerek, akik hetente több órán át nyüstölik a kontrollereiket, hatalmas csatákat vívva a Counter Strike-ban vagy épp a régen FIFA-ként ismert, ma EA Sports FC néven futó fociszimulátorban.

Jota labdával és kontrollerrel is klasszis

Az utóbbi kategóriába tartozik Diogo Jota, a Liverpool támadója. A portugál csatár nemcsak élőben játszik kiválóan, a virtuális futballpályákon is klasszisnak számít, 2020-ban például ő nyerte meg a Premier League-focisták számára kiírt meghívásos FIFA-versenyt, Trent Alexander-Arnoldot legyőzve a döntőben – derül ki a The Athletic cikkéből.

Diogo Jota (középen, pirosban) nemcsak a focilabdával bánik ügyesen, a virtuális futballban is klasszisnak számít / Fotó: NurPhoto via AFP

Ilyen háttérrel szinte természetes, hogy Jotának saját e-sport-csapata is van. A Luna Galaxy nevet viselő klubot 90 ezernél is többen követik a közösségi médiában, ahol Jota is aktív, 2,4 millió Instagram-követőjével gyakran oszt meg olyan képeket, amelyek a csapathoz köthetők. A Luna Galaxy az esporstearnings.com adatai szerint 450 ezer dollár (165 millió forint) pénzdíjat gyűjtött a 20 különböző versenyen, amin elindult.

Szoboszlainak egyelőre nem nagy üzlet az e-sport, Beckham sem ebből fog tovább gazdagodni

Jotával ellentétben nem sokat látjuk kontrollerrel a kezében liverpooli csapattársát, Szoboszlai Dominikot. A magyar válogatott csapatkapitánya saját bevallása szerint egyáltalán nem szokott fifázni, e-sport-csapata 2021 óta neki is van. A DomiNation névre hallgató klub az mfor adatai szerint tavaly 18,2 millió forintos forgalom mellett 6,9 millió forint bevételt könyvelhetett el.