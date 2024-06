A Világbank globális előrejelzése a blokkosodás veszélyeire figyelmeztet

Fotó: Getty Images

Ha tovább bontjuk ezeket az országcsoportokat, a kép tovább árnyalódik. A 2021-ben még fej fej mellett haladó Egyesült Államok, illetve az euróövezet növekedése 5,8 és 5,9 százalék volt, utána azonban szétnyílt az olló – az amerikai gazdaság lényegesen ellenállóbbnak mutatkozott a válsággal szemben. 2023-ban az előbbi bővülése 2,5, utóbbié 0,5 százalék volt, 2024-ben pedig 2,5 és 0,7 százalék lehet. Kína gazdasági növekedési üteme a korábbi évtizedek kiugróan magas értékeihez képest ugyan szerényebb, a 2021-es 8,4 százalékról 2023-ra 5,2 százalékra mérséklődött, 2024-ben pedig 4,8 százalékra várható, de ez így is kétszerese az amerikai és hét–tízszerese az euróövezet adatainak. A globális növekedési motor szerepét ugyanakkor India vette át, amelynek gazdasági bővülése már 2021-ben is élen állt 9,7 százalékkal, 2023-ban is csak 8,2 százalékra mérséklődött, 2024-ben pedig 6,6 százalékkal folytatódhat.

Hazánk számára rossz hír, hogy a külkereskedelmünk szempontjából legfontosabb régió, az euróövezet gazdaságai tartósan gyengélkednek, és esetükben nem is várható gyors felpattanás.

A magyar gazdasági diplomácia keleti és déli nyitásának helyességét ugyanakkor megerősítik a Világbank adatai és előrejelzései. A nyugati országok növekedési adatait – így a potenciális piacbővülési ütemet is – messze megelőző, korábban említett feltörekvő gazdaságok mellett ki lehet emelni olyan, az elmúlt években a magyar diplomácia fókuszába került országokat is, mint Georgia vagy Üzbegisztán. A dél-kaukázusi ország gazdasági növekedése 2021-től 2023-ig rendre 10,6, 11,0 és 7,5 százalék volt (ez három év alatt 32 százalékos bővülés), 2024-ben is 5,2 százalékos növekedés lehetséges. A lassan regionális középhatalom státuszába emelkedő Üzbegisztán gazdasági növekedése 2021-ben 7,4 százalék volt, ami 2023-ban is csak 6,0 százalékra mérséklődött, és 2024-től 5,3–5,7 százalék között stabilizálódhat.