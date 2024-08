Ne féljünk a gépektől: a robotkutya lehet az ember igazi legjobb barátja

A robotikai cég ügyvezetője elmondta, hogy a törökországi földrengések után Unitree Go1-es robotkutyák is részt vettek a mentési műveletekben, és több tucat embert mentettek meg. A robotok fejére erősítettek egy lézeres letapogatót, vagyis LiDAR-t, majd beküldték a gépeket az összedőlt épületekbe. A robotkutya képes volt egy valós idejű, pontos, 3D modellt közvetíteni az embereknek az épületek belsejéről. Ezeknek a 3D térképeknek a segítségével a mentők meg tudták állapítani, hogy az adott épületbe be tudnak-e hatolni, hogy kihozzák a bent ragadt sebesülteket.

Kínában már az Unitree nagyobb robotkutyája is teljesít szolgálatot, a B2-es modell. Ezeket a gépeket többek között a tűzoltók használják. Egy megfelelő kiegészítő keretet szerelnek a hátára, amiben a robotkutya 10 darab oxigénpalackot tud az égő épületbe behatoló tűzoltók után vinni. Egy ember kettő oxigénpalackot tud magával vinni az égő felhőkarcolóba, ami azt jelenti, hogy ezekkel kettő embert tud megmenteni a füstmérgezéstől. A B2-es robotkutya még 10 ilyen palackot tud szállítani, ami további 10 emberéletet jelenthet. A robotkutya emellett egy 360 fokos kamerával is fel van szerelve, valamint egy hőkamerával, hogy az épületen kívül tartózkodó kezelő még a füstön keresztül is láthassa, hogy mi történik a lángoló épületben. A roboton egy hangszóró is van, hogy a megtalált sebesültekkel az operátor tudjon kommunikálni, ameddig a tűzoltók oda nem érnek.

Unitree B2 robotkutya / Fotó: Infuze Robotics

Körömi János elmondta, hogy az Infuze Robotics július első felében hozta be Magyarországra az első Untree B2-es robotkutyát, amit így már Magyarországon is személyesen meg lehet ismerni.

Mennyire okos egy robotkutya?

Egy Unitree B2-es robotkutya széles körben képes a munkavégzésre, elsősorban ipari létesítményekben. Az emberi egészségre veszélyes környezetben láthat el folyamatos szolgálatot. 120 kilogrammos teherbírású, képes az öntöltésre, saját döntéseket tud hozni, de konkrét feladatokra is programozható.