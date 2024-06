Magyar márka fejlesztett hámot a lángszórós robotkutyáknak

A Unitree termékek 2023 eleje óta kaphatók és bérelhetők a közép-európai régióban, és tavaly év végén került kereskedelmi forgalomba a vállalat négylábú robotjának második generációja is. A Unitree Go2 amellett, hogy olyan környezetekben végezhet mentési, kutatási vagy felügyeleti munkát, ahol az élő erő bevetése veszélyes lenne, formája és felépítése miatt nagyon hasonlít kedvenc háziállatunkra. A Unitree még idén elkezdi első univerzális, tömeggyártásba kerülő emberszabású robotjának értékesítését is. A Unitree G1 humanoid könnyedén megbirkózik az olyan feladatokkal is, mint egy üdítősüveg kinyitása, a diótörés, a nehéz tárgyak szállítása vagy a forrasztás