A Sony jelenleg egy új hordozható kézikonzolon dolgozik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bárhol játszhassanak akár PlayStation 5-ös játékokkal is. A konzolt azért fejlesztik, hogy felvegyék a versenyt a Nintendo és a Microsoft termékeivel a kézikonzolok piacán, de a megjelenés valószínűleg „évekre van még” – már ha a Sony egyáltalán úgy dönt, hogy kiadja.

Új önálló kézikonzolon dolgozik a Sony, de még korai örülni / Fotó: AFP

A Nintendo jelenleg vezető szerepet tölt be a hordozható játékiparban, és várhatóan jövőre érkezik a Switch következő generációs utódja, mely egyelőre csak Switch 2 néven fut. A Microsoft szintén dolgozik egy saját hordozható Xbox prototípuson, bár a Microsoft Gaming vezérigazgatója, Phil Spencer nemrégiben arra figyelmeztetett, hogy a készülék „néhány évre van még”. Az utóbbi években a PC-platform bővülése is elősegítette a hordozható játékkategória növekedését, olyan új szereplőknek köszönhetően, mint a Valve Steam Deckje és az Asus ROG Ally termékcsaládja.

A Sony úgy tűnik, hogy be szeretné hozni lemaradását és piacra akar dobni egy önálló kézikonzolt.

A PlayStation Portal szintén Sony-kézikonzol, viszont sokaknak csalódást keltő lett, mivel csak a már meglévő PS5-ünket tudta streamelni. Tehát venni kellett egy PS5-t ahhoz, hogy a PS Portal is működjön. A The Verge szerint most az derült ki, hogy a Postal eredetileg önálló eszköznek indult és erre alapozzák az új konzolt is.

A Sony óvatos

A bizonytalanság pedig abból fakad, hogy a Sony valószínáleg jól meg akarja fontolni a következő nagy bejelentését, ugyanis a PS5 Pro körül kialakult ellenérzések még nem halkultak el. A kézikonzolok piaca egyébként nem teljesen új a Sony számára, hiszen korábban is adott ki hordozható játékkonzolokat, például a PS Vitát és a PlayStation Portable-t – bár ezeket már régóta nem gyártják.