Van egy okostelefon, ami izzasztó helyzetbe hozhatja az iPhone-t: ameddig az Apple a saját gondjaival küzd, az új kihívók egyre erősödnek
Az okostelefon-piacon régóta látszik, hogy egyre nehezebb valódi újdonságot mutatni. A felső kategóriában az árak emelkednek, a középkategóriában pedig a legtöbb gyártó ugyanazt ígéri: nagy kijelzőt, korrekt kamerát és elfogadható üzemidőt. A brit Nothing most éppen ezen a ponton próbál kitörni. A március 19-én piacra dobott Nothing Phone (4a) Pro első tesztjei alapján nem azért lehet érdekes, mert már most közvetlen iPhone-gyilkos lenne, hanem azért, mert egyre jobban kirajzolódik: néhány éven belül valódi alternatívává válhat azoknak, akik prémium érzetet keresnek, de nem akarnak Apple-árat fizetni.
A Nothing eddig leginkább az átlátszó hátlapos, látványosan eltérő formavilágú telefonjaival hívta fel magára a figyelmet. A Phone (4a) Pro ebből valamennyit megtartott, de közben sokkal közelebb lépett a szélesebb közönség ízléséhez. A készülék alumínium unibody házat kapott, 7,95 milliméter vastag, 210 grammos, a hátlapon pedig megmaradt a márkára jellemző Glyph Matrix fényrendszer, mely 137 mini LED-del jelenít meg értesítéseket és más funkciókat. A fogadtatás alapján ez a váltás jól sikerült: a külföldi tesztek kiemelik, hogy
a telefon egyszerre hat egyedinek és prémium kategóriásnak, miközben nem olvad bele a szürke, egymásra hasonlító készülékek tömegébe.
A modell egyik legerősebb pontja a kijelző. A 6,83 hüvelykes AMOLED panel 144 hertzes képfrissítést és akár 5000 nites csúcsfényerőt kínál, ami ebben az ársávban kifejezetten erős ajánlatnak számít. A tesztek szerint a panel nagy, éles és nagyon világos, még ha a színek nem is annyira élénkek, mint a legdrágább csúcstelefonokon. Ez azonban inkább azt jelenti, hogy a Nothing már nem egyszerűen olcsóbb középkategóriás telefont akar eladni, hanem olyan modellt, melyet a vevők egy lapon emlegethetnek a jóval drágább készülékekkel.
Mi van a gépházban?
A hardver sem gyenge. A készülék Snapdragon 7 Gen 4 lapkát kapott, legfeljebb 12 gigabájt memóriával és 256 gigabájtos tárhellyel. A tesztelők szerint a telefon a mindennapi használatban gyors, a többfeladatos működést gond nélkül viszi, és játék alatt is stabil marad. Ebben szerepe van az 5300 négyzetmilliméteres gőzkamrás hűtésnek is, mely segít kordában tartani a melegedést. Ez azért fontos, mert a középkategóriában sok készülék papíron jól mutat, de tartós terhelés alatt már látszanak a korlátai.
A Nothing Phone (4a) Pro esetében a visszajelzések alapján a teljesítménnyel nem volt kifogás.
A szoftveres oldal talán még érdekesebb. A készülék Android 16-ra épülő Nothing OS 4.1 rendszert futtat, melyet a tesztek letisztultnak, sallangmentesnek és gyorsnak írnak le. Ez lényeges különbség sok androidos riválishoz képest, ahol a gyártók a saját felületüket gyakran felesleges alkalmazásokkal és nehézkes megoldásokkal terhelik túl.
A Nothing inkább arra épít, hogy a rendszer látványos maradjon, de ne legyen zavaró. Külön figyelmet kapott az is, hogy a mesterséges intelligenciára épülő funkciókat nem erőlteti rá a felhasználóra: a jegyzetek, képernyőképek és hangfelvételek elemzésére szolgáló eszközök elkülönített részen működnek, és a felhasználó döntheti el, mennyire akarja használni őket.
A Glyph Matrix továbbra is a Nothing egyik legfontosabb megkülönböztető eleme. Könnyű lenne azt mondani rá, hogy „látványos, de felesleges trükk”, a tesztek azonban inkább azt emelik ki, hogy a gyártó mostanra valóban használható funkciókat épített köré.
Külön fényjelzés rendelhető bizonyos névjegyekhez, alkalmazásokhoz vagy akár kulcsszavakhoz,
így a felhasználó a kijelző felé fordítás nélkül is láthatja, milyen értesítés érkezett. Ez nem forradalmi újítás, de a mai telefonpiacon már az is sokat számít, ha egy gyártó valami olyan megoldást tesz a készülékébe, mely nemcsak másképp néz ki, hanem tényleg ad valamit a használathoz.
A Nothing Phone valódi húzóereje: az ára
Az árképzés alapján jól látszik, mire játszik a Nothing:
- a Phone (4a) Pro 499 dollárról indul, ami nagyjából 182 ezer forintnak felel meg, a nagyobb memóriás változat 599 dollár, vagyis körülbelül 219 ezer forint;
- a sima Phone (4a) ennél olcsóbb, 349 fontért kapható, ami nagyjából 164 ezer forint.
Ez az árszint még mindig jóval alacsonyabb annál, ahol az Apple újabb iPhone-jai indulnak, és éppen ez adja a márka esélyét. A Nothing nem azt ígéri, hogy mindenben jobb lesz az iPhone-nál, hanem azt, hogy a prémium érzet egy részét sokkal alacsonyabb belépési küszöb mellett adja oda.
Persze a különbségek továbbra is világosak. A kamerarendszert a tesztek korrektnek, de nem kiemelkedőnek írják le:
- a fő kamera és a 3,5-szörös optikai zoom részletessége rendben van,
- az éjszakai fotók is használhatók,
- de az expozíció néha ingadozik, a színek pedig visszafogottabbak lehetnek, mint a csúcskategóriás készülékeken.
Vagyis aki elsősorban kameratelefont keres, az továbbra is inkább a drágább iPhone-ok, Pixel-modellek vagy Galaxy-csúcsok között fog nézelődni. A Nothing itt még nem érte utol a prémium kategóriát.
A Siri továbbra is megkeseríti az Apple portfólióját
Ugyanez igaz az ökoszisztémára is. Az Apple legnagyobb ereje továbbra sem pusztán egy-egy készülékben van, hanem abban, hogy az iPhone, a Mac, az iPad, az Apple Watch és a szolgáltatások szorosan összekapcsolódnak. A Nothing ezen a területen még messze van attól, hogy hasonló kötődést építsen ki. Ugyanakkor éppen most látszik némi repedés az Apple oldalán is. A Mashable szerint
a vállalat a Siri fejlesztésének nehézségei miatt későbbre halasztotta régóta készülő okosotthon-kijelzőjének rajtját,
vagyis az Apple mesterséges intelligenciás lemaradása már nemcsak szoftveres kellemetlenség, hanem a hardveres menetrendet is érinti. Ez önmagában még nem rengeti meg az iPhone helyzetét, de jelzi, hogy az Apple sem sebezhetetlen.
A Nothing szempontjából éppen ez a legfontosabb. A cég rövid távon nem az Apple legfelső kategóriás modelljeit fogja letaszítani a trónról, és egyelőre nem is ez a reális cél. Sokkal inkább arról van szó, hogy a brit márka lassan felépíthet egy olyan felhasználói bázist, melynek tagjai ma még iPhone-t vennének, de egyre nyitottabbak egy olcsóbb, frissebb és látványosabb alternatívára. Ha a Nothing a következő években tovább javít a kamerán, hosszabb szoftvertámogatást kínál, és közben megtartja az egyedi karakterét, akkor
- már nemcsak érdekes színfolt lehet a piacon,
- hanem tényleg olyan márka, melyet az Apple-nek is komolyabban kell figyelnie.
Most még talán túlzás lenne iPhone-gyilkos okostelefonról beszélni, de az már nem túlzás, hogy a Nothing Phone (4a) Pro az eddiginél jóval meggyőzőbben mutatja meg, milyen lehet egy középkategóriás telefon, mely nem egyszerűen olcsóbb akar lenni a prémium riválisoknál, hanem kívánatosabb is. És ha ez a recept működik, a Nothing később valóban sokkal nagyobb fejfájást okozhat az Apple-nek, mint amekkorának ma látszik.