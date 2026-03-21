Van egy okostelefon, ami izzasztó helyzetbe hozhatja az iPhone-t: ameddig az Apple a saját gondjaival küzd, az új kihívók egyre erősödnek

Az okostelefon-piacon régóta látszik, hogy egyre nehezebb valódi újdonságot mutatni. A felső kategóriában az árak emelkednek, a középkategóriában pedig a legtöbb gyártó ugyanazt ígéri: nagy kijelzőt, korrekt kamerát és elfogadható üzemidőt. A brit Nothing most éppen ezen a ponton próbál kitörni. A március 19-én piacra dobott Nothing Phone (4a) Pro első tesztjei alapján nem azért lehet érdekes, mert már most közvetlen iPhone-gyilkos lenne, hanem azért, mert egyre jobban kirajzolódik: néhány éven belül valódi alternatívává válhat azoknak, akik prémium érzetet keresnek, de nem akarnak Apple-árat fizetni.

A Nothing eddig leginkább az átlátszó hátlapos, látványosan eltérő formavilágú telefonjaival hívta fel magára a figyelmet. A Phone (4a) Pro ebből valamennyit megtartott, de közben sokkal közelebb lépett a szélesebb közönség ízléséhez. A készülék alumínium unibody házat kapott, 7,95 milliméter vastag, 210 grammos, a hátlapon pedig megmaradt a márkára jellemző Glyph Matrix fényrendszer, mely 137 mini LED-del jelenít meg értesítéseket és más funkciókat. A fogadtatás alapján ez a váltás jól sikerült: a külföldi tesztek kiemelik, hogy

a telefon egyszerre hat egyedinek és prémium kategóriásnak, miközben nem olvad bele a szürke, egymásra hasonlító készülékek tömegébe.

A modell egyik legerősebb pontja a kijelző. A 6,83 hüvelykes AMOLED panel 144 hertzes képfrissítést és akár 5000 nites csúcsfényerőt kínál, ami ebben az ársávban kifejezetten erős ajánlatnak számít. A tesztek szerint a panel nagy, éles és nagyon világos, még ha a színek nem is annyira élénkek, mint a legdrágább csúcstelefonokon. Ez azonban inkább azt jelenti, hogy a Nothing már nem egyszerűen olcsóbb középkategóriás telefont akar eladni, hanem olyan modellt, melyet a vevők egy lapon emlegethetnek a jóval drágább készülékekkel.

Mi van a gépházban?

A hardver sem gyenge. A készülék Snapdragon 7 Gen 4 lapkát kapott, legfeljebb 12 gigabájt memóriával és 256 gigabájtos tárhellyel. A tesztelők szerint a telefon a mindennapi használatban gyors, a többfeladatos működést gond nélkül viszi, és játék alatt is stabil marad. Ebben szerepe van az 5300 négyzetmilliméteres gőzkamrás hűtésnek is, mely segít kordában tartani a melegedést. Ez azért fontos, mert a középkategóriában sok készülék papíron jól mutat, de tartós terhelés alatt már látszanak a korlátai.

A Nothing Phone (4a) Pro esetében a visszajelzések alapján a teljesítménnyel nem volt kifogás.

A szoftveres oldal talán még érdekesebb. A készülék Android 16-ra épülő Nothing OS 4.1 rendszert futtat, melyet a tesztek letisztultnak, sallangmentesnek és gyorsnak írnak le. Ez lényeges különbség sok androidos riválishoz képest, ahol a gyártók a saját felületüket gyakran felesleges alkalmazásokkal és nehézkes megoldásokkal terhelik túl.