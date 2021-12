Milyen utazással kapcsolatos változások léptek érvénybe a koronavírus betörése óta?

Az országhatárokon való átkelés nagyban változott, így minden ország az aktuális járványhelyzethez igazodva vezet be szigorító vagy enyhítő intézkedéseket. A legtöbb helyen az előírt és aktuálisan elfogadott oltások meglétét kell igazolnunk, vagy ennek hiányában a vírus elleni védettségünket orvosi igazolással, hogy fél éven belül átestünk a Covid-19-en, vagy friss negatív PCR teszt felmutatása szükséges.

Ezekre figyeljünk, ha idén külföldön vakációznánk

Ha külföldre utazunk, akkor minden esetben ügyeljünk arra, hogy a fertőzés megelőzése céljából javasolt előírásokat gondosan tartsuk be, a fogadó ország hatóságainak az utasításait kövessük fokozott figyelemmel, hiteles forrásból.

A 3 legnépszerűbb téli utazóhelyre vonatkozó szabályok - a Konzuli Szolgálat iránymutatásai alapján

1. Szlovénia

Kizárólag a beoltott vagy negatív PCR teszt eredménnyel rendelkező vagy fertőzésen igazoltan átesett személyek utazhatnak be karanténmentesen. A védettségi feltétel igazolása csak személyazonosításra alkalmas dokumentummal együtt érvényes.

2. Ausztria

Talán a legfontosabb tényező, hogy a magyar védettségi igazolvány itt nem elfogadott, de az uniós digitális Covid-igazolvány is csak abban az esetben jogosít belépésre, ha az országban előírt oltóanyagok valamelyikének mind a két dózisát tartalmazza.

3. Ciprus

A Covid-19 vírus ellen teljeskörűen beoltott személyek továbbra is korlátozás (PCR teszt, karantén) nélkül léphetnek be Ciprusra, illetve az oltottságot igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes védettségi igazolvánnyal is be lehet utazni.

Fontos: Az utazás megkezdése előtti 48 órán belül a CyprusFlightPass oldalon történő regisztráció továbbra is kötelező. A turistáknak a regisztráció után kapott visszaigazolást kinyomtatva vagy mobiltelefonra feltöltve maguknál kell tartaniuk ciprusi tartózkodásuk alatt, mivel ez jogosítja fel őket azokon a helyszíneken való tartózkodásra, ahol kötelező az úgynevezett Safepass bemutatása.

Fotó: Elena M.Kiryan / Kelen

Mire érdemes még figyelnünk?

Jó észben tartani, hogy a légitársaságok saját hatáskörükben kérhetik egyéb igazoló dokumentumok bemutatását, feltöltését is. Az ezzel kapcsolatos kérdésekkel, iránymutatással mindig forduljunk közvetlenül a légitársaságokhoz, nehogy a felszállás előtt érjen minket meglepetés.

Ha átszállással utazunk valahova, akkor nemcsak a célország szabályait kell alaposan áttanulmányoznunk, hanem az összes megállóhelyét is, ahol elhagyjuk a járművet és belépünk az ország területére. Ezekre is készüljünk fel minél alaposabban.

Kössünk a koronavírus fertőzést is figyelembe vevő biztosítást. Ez nagyon jól jöhet akkor, ha karanténba kerülünk külföldön, hiszen segíthet extra költségeink rendezésében. Sokan nem tulajdonítanak ennek nagy jelentőséget, de jó szolgálatot tehet, ha a szükség úgy hozza.

Gondoljunk a visszautazásra is, ezért nézzük meg, hogy a vakációnk helyszínéről történő visszatéréskor milyen szabályoknak kell eleget tennünk, hogy Magyarország határán átléphessünk (pl. karanténkötelezettség).

Készüljünk fel előre a váratlanra, hiszen a vírushelyzet folyamatos változásokat tartogat, ezért a beutazási és tartózkodási feltételekre vonatkozó jogi szabályozás bármikor változhat az egyes országokban. Informálódjunk mindenhol a helyi hatóságok oldalain, hiszen a változásokról történő tájékoztatás az adott ország illetékes hatóságainak a feladata.

Hogyan deríthető ki, hogy valaki koronavírusos-e?

A legnépszerűbb tesztípusok a PCR és az antigén tesztek. Amíg előbbi azt mutatja meg nekünk eredményesen, hogy fertőzöttek vagyunk-e, addig utóbbi a fertőzést okozó vírus antigénjét mutatja ki. Mindkét tesztelés során az orrból és garatból vett mintákat veszik alapul.

Ha tehát arra lennénk kíváncsiak, hogy jelen van-e a vírus szervezetünkben, akkor PCR tesztet kell csináltatnunk. Ez a fajta teszt a legspecifikusabb és legérzékenyebb vizsgálati módszer, ami általában a vírus megjelenését követő 1-3 nappal már pozitív eredményt mutat. Ez az egyetlen hivatalosan elfogadott teszt az aktuális fertőzöttség kimutatására.

A beutazáshoz szükséges érvényes tesztelés általában órában van megadva, ami lehet 72 órás negatív teszt vagy akár 48 órán belüli is. Az aktuális szabályozásokról mindig tájékozódjunk a hivatalos felületeken.

Ha téli vakációt tervezünk a pandémiás időszakban, akkor érdemes alaposan informálódni a célország és az esetleges átszálló országok szabályozásáról, illetve a légitársaság vagy egyéb közlekedési eszköz járványügyi előírásairól is. Legyünk körültekintőek a hazautazásra vonatkozó rendelkezések kapcsán is, és készüljünk fel a váratlan helyzetekre.

A legfontosabb pedig, hogy amikor vakációnkat töltjük, akkor pihenjünk és élvezzük azt - természetesen az előírások betartása mellett. Ilyenkor ne stresszeljenek minket a ki- és beutazással kapcsolatos teendők, hanem töltődjünk fel kedvünk szerint.