Luigi Brugnaro, Velence polgármestere a La Repubblica című lapban kedden megjelent interjúban jelentette be, hogy

júniustól életbe léptetik az évek óta tervezett előjegyzési rendszert az egyre növekvő turistaáradat szabályozása érdekében.

A polgármester szerint Velence a világon az első olyan város, ahol bevezetik ezt a "nehéz kísérletet".

Jövő év elejétől kötelező belépődíjat szednek az egy napra érkező, tehát Velencében szállást nem foglaló turistáktól. A belépődíj 3 és 10 euró között lesz majd, attól függően, hogy mekkora a lagúnák városának látogatottsága az adott napon. A díj összegét igyekeznek majd úgy megállapítani, hogy a turisták száma ne haladja meg a napi 40-50 ezret.

A pandémia előtt évente 30 millió ember kereste fel Velencét. A koronavírus-járvány csillapultával fokozatosan visszatértek a turisták, de az első igazi áradatot húsvétkor észlelték: vasárnap 140 ezren, hétfőn közel 100 ezren érkeztek. A polgármester üdvözölte a látogatók visszatérését, de közölte, hogy ellenőrzés alatt akarják tartani a turistaáradatot.

Kilátás a velencei Szent Márk térre a Harangtoronyból.

Fotó: Tiziana FABI / AFP

Az előzetes online regisztrációt kezdetben különféle kedvezményekkel, például olcsóbb múzeumi belépőjegyekkel ösztönzik. Elvárják az előjegyzést a Veneto tartományban élő olaszoktól is, akiknek azonban nem kell fizetniük, és indokolt esetben, például temetés vagy rokonlátogatás esetén, regisztrálniuk sem kell.

Elképzelhető, hogy idővel a város legfontosabb belépési pontjain kapukat állítanak fel a rendszer zavartalan működtetése céljából.

A hétvégén startol az 59-ik Velencei Biennálé

Egy év késéssel idén április 23-án nyílik az 59-ik Velencei Biennálé; a kétévente megrendezett nemzetközi képzőművészeti kiállítás egyik fontos témája idén a testek metamorfózisa lesz. Az esemény főkurátora most először egy olasz nő, a milánói születésű Cecilia Alemani, aki 2017-ben olasz pavilonjának főkurátora vett részt a Velencei Biennálén.

A kiállítás történetében először az 58 országból meghívott 213 művész közül 191 nő; közülük 180-nak ez az első Biennáléja.

A magyar pavilon 113 éves történetében harmadik alkalommal kap önálló bemutatkozási lehetőséget női művész: Keresztes Zsófia Az álmok után: merek dacolni a károkkal című, 19 szoborból felépülő kiállítását mutatja be.

Keresztes Zsófia Az álmok után: merek dacolni a károkkal című, 19 szoborból felépülő kiállítását Velence után a Ludwig Múzeum Budapesten is bemutatja 2022. december 15. és 2023. február 26. között.

Fotó: Mohai Balázs / MTI

Keresztes Zsófia fiatal, feltörekvő művész, akinek már komoly nemzetközi reputációja is van. Amit csinál, az nagyon aktuális: az identitáskeresés, a testiség különféle átalakulásai; mindez pedig most egy nagyon látványos installációban fog testet ölteni – méltatta a művészt Boros Géza, a Ludwig Múzeum Velencei Biennále Irodájának vezetője, hangsúlyozva a kurátor, Zsikla Mónika szerepét is a koncepció kialakításában.