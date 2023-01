Az energiaválság miatt átalakult az utazók értékrendje is. Ma már a megfelelő minőség szinte természetes, ezt kevésbé kell reklámozni, mint évtizedekkel ezelőtt – mondták a VG Podcastnak az Osztrák Turisztikai Hivatal marketingmenedzserei, Kaufmann Ildikó és Szedlák Péter.

Egy-egy síút „zöld” jellege – kisebb ökológiai lábnyommal – azonban olyan fogalom, amely felértékelődött az utazók szemében.

Habár a december rendkívül enyhe időjárást hozott, Ausztriában nem kellett teljes síterepeket bezárni. Mára rendeződött a hóhelyzet, bőven volt csapadék január első felében, a foglalások is jól alakulnak. Ausztria előkelő helyen áll a megújuló energia használatában, esősorban alpesi vízierőműveinek köszönhetően. Ezt a helyben megtermelt energiát használják a legtöbbször az üdülőközpontokban, de ma már megszokott, hogy a sífelvonók épületeit is napelemekkel borítják be, és a helyi közlekedésben is igyekeznek az egyéni autóhasználatot háttérbe szorítani. Kaufmann Ildikó és Szedlák Péter szerint az sem ritka, hogy egy szállásadó a régi „csillagos” osztályozás helyett a fenntartható működés mértékére utaló besorolást teszi ki a hotel ajtajára.