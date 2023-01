Bár a Fekete Vonat Papp László Budapest Sportarénában rendezett koncertjének gazdasági kudarcát a szervező a világjárvánnyal, a TAO-támogatások eltűnésével és a gazdasági válsággal indokolta, a Világgazdaság névvel és név nélkül nyilatkozó forrásai egyáltalán nem támasztották alá ezeket az érveket.

A Carson Coma sikere is bizonyítja, egyre népszerűbbek a magyar énekesek és zenekarok.

Fotó: Sándor Judit

Balassa János, az InConcert Produkció ügyvezetője a Borsnak azt nyilatkozta, szakmailag sikeres volt a trió, azaz L. L. Junior, Beat és Fatima fellépése, ám túlbecsülték a fizetőképes keresletet, a tízezer rajongóból háromezer tiszteletjeggyel a zsebében érezte jól magát. Sajtóhírek szerint Fatima és Beat 4-4 millió forintnyi előleget is felvett, ami több, mint amennyi megilletné őket a koncertet követő elszámolás alapján, de Balassa nem kéri tőlük vissza a pénzt. A lap feltette azt a kérdést, hogy gazdasági szempontból jó ötlet volt-e egy húsz éve nem létező együttest az Arénába vinni, de nem kapott egyértelmű választ.

Kiemelkedő nézőszámot látnak a koncertszervezők

Süli András, a Music Hungary Szövetség elnökségi tagja, a Campus Fesztivál programigazgatója a Világgazdaság megkeresésére azt mondta, 2022 őszén kifejezetten jó, már-már kiemelkedő nézőszámokat tapasztalt a koncertszervezők nagy része. Úgy véli, bár kimutatható, hogy a kultúrára és szabadidőre fordítható erőforrások válság idején jellemzően az elsők között „esnek el”, olyan véleményt is ismer, amely szerint

a költségesebb külföldi utak, nyaralások elhalasztása akár jót is tehet a zenei rendezvényeknek.

Az előlegekkel kapcsolatban leszögezte, a fellépési díjak minden esetben üzleti titkot képeznek, és ugyan előlegre van példa, a koncertszervezők jellemzően egy szerződést kötnek a teljes produkcióval, ritka, hogy külön-külön megállapodás jön létre a művészekkel, és így azok közvetlenül a megbízótól jutnak előleghez.

„Egy adott művész vagy produkció tiszteletdíja is változhat, annak függvényében, hogy mekkora léptékű koncertről, eseményről van szó, lényeges lehet a különbség egy vidéki klubkoncert, önkormányzati rendezvény, fesztivál vagy nagyszabású, kiemelt esemény, például arénakoncert gázsija között ugyanazon előadó esetében” – mutatott rá Süli András.

Egyre többen képesek megtölteni az Arénát

Lobenwein Norbert fesztiválszervező megerősítette a Világgazdaság információit, ő is úgy látja, hogy az elmúlt időszakban több nagy sikerű, telt házas koncertet rendeztek Magyarországon, mint a korábbi években. Abban is egyetértett, hogy ma már jóval hosszabb azon magyar énekesek és együttesek listája, akik sok-sok ezer rajongót tudnak megszólítani, és képesek megtölteni a nagyobb koncerthelyszíneket.

Nyolc-tíz olyan zenekart is felsorolhatnék, amelyek öt évvel ezelőtt még egyáltalán nem szerepeltek fesztiválon, vagy csak eldugott helyen, ma pedig telt ház előtt lépnek fel a Budapest Parkban, és a fesztiválokon is már-már headlinerek. Ilyen például Azahriah, Beton.Hofi, a Carson Coma vagy épp Dzsúdló

– sorolta a szakértő, aki megjegyezte, ez a folyamat általában lassabb ívben halad, néhány éve még senki sem hitte volna, hogy ilyen gyorsan tesznek szert ekkora népszerűségre. Hozzátette, 2022 tapasztalatai szerint csupán a jegyvásárlási szokásokat változtatta meg a koronavírus, az érdeklődők az utolsó pillanatokban vásárolnak belépőt, amikor már biztosan megtartják a koncerteket, ám azt nem tapasztalják a szakmában, hogy az emberek félnének tömegbe menni.

Lobenwein Norbert úgy véli, az infláció és az energiaárak emelkedése ezt a szektort is nagy kérdőjelek elé állítja – különösen a fesztiválok kerülhetnek nehéz helyzetbe –, hiszen nem lehet a megemelkedett költségek arányában növelni a belépőjegyek vagy a vendéglátás árait. Természetesen az előadók is drágábban vállalják a fellépéseket, hiszen az ő költségeik is emelkedtek, ráadásul a fent említett példák is mutatják, hogy egyre több produkció képes Magyarországon több ezer ember megmozgatására, a fellépők pedig ezért érthetően magasabb tiszteletdíjra is igényt tarthatnak.

Ha népszerű az előadó, jöhet a gazdasági siker

Süli András ezzel kapcsolatban megjegyezte, az „áthárítás” lehetséges léptéke minden rendezvény, koncert esetében más és más. Vidéki, kisebb klubkoncerteknél a megtérülés sokszor egyébként is pályázati támogatásoktól vagy önkormányzati forrásoktól függ leginkább.

Az mindenesetre az eddigi időszakban sokat jelentett, hogy ha nem is lehetett a jegyárakat megemelni feltétlenül a költségek növekedésének megfelelő mértékben, az átlagost meghaladó érdeklődés többletbevételt generált a rendezvények egy részénél

– mondta. Süli András abban konszenzust tapasztal, hogy a legnagyobb kockázat a megnövekedett téli rezsiköltségek miatt az egyébként is gyenge lábakon álló vidéki klubrendszerben van.

Arra a kérdésünkre, hogy hány százalékkal nőttek, nőnek a belépők és az előadók árai, azt felelte, nehéz pontos számokat mondani, hiszen minden szervező úgy alakítja ki a jegyárakat egy-egy rendezvényre, hogy előtte számos különböző szempontot mérlegel: a megtérülés mellett az adott célközönség vásárlóereje, a kereslet rugalmassága, a járulékos költségek mind befolyásolhatják a jegyárat.

„Ha egy hozzávetőleges nagy képet készítünk, akkor a belépők árai jellemzően 20 és 50 százalék közötti mértékben növekedtek. Az előadóknál tovább bonyolítja a képalkotást, hogy az ő esetükben egyik évről a másikra a népszerűség hirtelen növekedése vagy esetleg csökkenése is befolyásolhatja a tiszteletdíjakat. Én azt gondolom, hogy egy csak magyar zenekarokkal dolgozó rendezvénynek is legalább 20-25 százalékos programköltség-növekedéssel kell számolnia a 2022. évhez képest” – árulta el a programigazgató.