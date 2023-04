Holnaptól a nagyközönség is látogathatja a Mol Campus nyilvános tereit – tette közzé az épület tulajdonosa és használója, a Mol.

Huszonkilenc emelet magasról nézhetjük Budapestet.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az épület 120 méter magasan lévő panorámateraszáról a Dunára és a fővárosra nyílik páratlan kilátás, a terasz a földszinti interaktív látogatóközpontból egy egyedi üveglifttel érhető el. A Mol Campus ötvözi a leginnovatívabb építészeti megoldásokat, a kialakítása modern, az ott dolgozók igényeit magas szinten képes kiszolgálni, a jövő generációjának is vonzó munkahely. Megfelel a legmagasabb szintű globális fenntarthatósági sztenderdeknek, és magyar épületként elsőként nyerte el egyszerre a BREEAM Excellent és a LEED Platinum minősítéseket. Ezt hivatott részletesebben, interaktív eszközökkel bemutatni a most megnyíló látogatóközpont – sorolja a közlemény.

A látogatóközpont ingyen tekinthető meg, a kilátóteraszra online vásárolhatók jegyek.

A nyitás nulladik napján, azaz április 20-án száz Budapesten tanuló egyetemistát látott vendégül a Mol Campusban Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. Az egyetemistáknak rövid előadást tartott az energiaszektor kihívásairól és jövőjéről, amelynek végén az egyetemisták kérdéseiket is feltehették. „Az energiaipar sikeres transzformációja elképzelhetetlen ellátásbiztonság nélkül, ezért a zöld átmenetben a fosszilis energiának is kiemelt szerep jut: az áramtermelés mellett az alacsony karbonlábnyomú üzemanyagok és a fejlett vegyipari termékek gyártásához is szükség van rá. Emellett fontos az is, hogy minden iparág felismerje a saját szerepét, és fenntarthatóvá váljon a szállítmányozás, a repülés, az autógyártás vagy éppen az építőipar.