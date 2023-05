Manapság egyszerűbb és biztonságosabb egy külföldi út során a bankkártyát igénybe venni, mint a bőröndbe, a kézitáskába és a zsebben lapuló pénztárcába, többfelé elosztva tárolni a készpénzt. A bankjegyeket el lehet veszíteni, vagy akár el is lophatják, illetve azzal is nehéz számolni, hogy pontosan mennyit is kell váltani, hogy az kényelmesen kitartson az utazás végéig. A bankkártyákat könnyű szállítani, sőt, már egyre többen az okostelefonjukat használják a fizetéshez.

Ha a bankkártya eltűnik, akkor könnyen le lehet tiltatni, ezzel a veszteség minimális lehet. Azonban azzal is tisztában kell lenni, hogy a külföldi kártyahasználaton kisebb-nagyobb összeget is veszíthet az ember, ha nem figyel. A legfontosabb tanács a külföldi bankkártyás fizetéssel kapcsolatban az lehet, hogy

ha a terminál felajánlja a forintalapú fizetést, akkor semmiképpen se azt válasszuk.

Az árfolyamváltozások miatt forinttal fizetni nagyobb veszteséget okozhat külföldön, egy százeurós tranzakció akár 2000 forintnál is több mínuszt jelenthet.

Külföldre utazik? Vigyázzon a bankkártyás fizetéskor, sokat veszíthet! Az egyszerű nem feltétlenül nagyszerű: a dinamikus valutaváltással a legtöbb esetben kedvezőtlen árfolyamon vásárolhatunk külföldön, de körültekintéssel a hagyományos bankkártyás fizetéskor és pénzváltáskor is nagyobb összeget spórolhatunk meg.

Az sem mindegy, hogy melyik banknál vezetjük a számlánkat. Ha több banknál is van vezetett számlánk, akkor érdemes utánanézni, hogy az egyes pénzintézetek milyen devizaeladási árfolyamon számolnak a külföldi kártyás fizetés esetén, és a legkedvezőbbet használni a nyaraláskor.

Mire figyeljünk pénzváltáskor?

A kártya mellett mindenképpen tartsunk magunknál készpénzt is a helyi valutában kisebb vagy nagyobb mértékben. Érdemes a készpénzt még Magyarországon váltani, mivel külföldön ez költséges lehet. Hazánkban havi két alkalommal 150 ezer forintig ingyenes a készpénzfelvétel, de nem biztos, hogy a célországban is hasonlóan kedvezők a feltételek.

A pénzváltóknál is érdemes szelektálni, hogy az egyes egységek milyen feltételek mellett váltanak. A különbség akár tetemes is lehet: a „nagyvonalúbb” cégeknél 10 forint alatti a különbség a vétel és az eladás árfolyama között, ám a turisták körében népszerű és zsúfoltabb útvonalakon, valamint

a bankoknál akár a 30-40 forintot is elérheti, míg a repülőtereken 100 forint fölé csúszhat a különbség.

Minél nagyobb ez a különbség, annál biztosabb, hogy kevesebb külföldi valutát kapunk a forintunkért, ami egy utazás esetén akár többétkezésnyi veszteséget is okozhat.

Érdemes lehet a pénzváltást bankban intézni, különösen, ha külföldön kényszerülünk rá.

Egyrészt vannak egzotikus országok, ahol a pénzváltókban akár meg is károsíthatják a turistát, sőt vannak cégek, amelyek helyi bűnbandákkal állnak kapcsolatban.

Amikor az ügyfél nagyobb mennyiségű valutát vált, a váltó leadja az információt a bűnözőknek, akik a turista nyomába erednek.

A bank ilyen szempontból sokkal biztonságosabb megoldás, és szerencsés helyzetben megtalálhatjuk a számlavezetési bankunk leányának fiókját az adott országban.

A Revolut vagy a Wise alkalmazás jelentheti a megoldást?

Egyre népszerűbbek a Revoluthoz hasonló fintech megoldások, amelyek

ingyenes számlanyitást, kártyahasználatot, készpénzfelvételt és egyéb szolgáltatásokat kínálnak.

A Revolutnak havi ezer fontig díjmentes a szolgáltatása. Sőt, havonta 75 ezer forintnyi értékben ingyenes a készpénzfelvétel, és nem csak Magyarországon, külföldön is.

A Revolut hátránya, hogy nagyobb összegű fizetéseknél előfordulhat, hogy nem fogadják el a kártyát, esetleg egy szállásfoglalásnál nem tudják zárolni a kifizetett összeget. A Magyar Nemzeti Bank nem is támogatja a használatát, mivel a Revolut továbbra sem nyújtott be leánybanki engedélyezési kérelmet Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy az MNB nem képes felügyeletet ellátni a cég felett, az ügyfeleknek, ha problémájuk van, akkor a litván anyavállalattal kell intézniük.

A Revolut esetében idén áprilisban vezettek be egy új szolgáltatást, a közös számla létrehozását. Ennek lényege, hogy jellemzően párok létrehozhatnak egy közös számlát a közös kiadásaik kezelésére. Családok vagy akár baráti társaságok is hozhatnak létre közös számlát a nyaralásra, hogy azon keresztül egyszerűbben intézzék a közös vásárlásaikat.

A Revoluthoz hasonló fintech alkalmazás a Wise-applikáció. A Wise egy 2011-ben indult vállalkozás, amely

gyorsabb és olcsóbb nemzetközi pénzátutalást kínál

– erről a Exiap írt. A Wise emellett lehetőséget ad a Revoluthoz hasonlóan több pénznemű számlák létrehozására.

Megrohamozták a magyarok a pénzváltókat

Komoly mértékben vásároltak a magyarok valutát, kihasználva az év elején bekövetkezett forinterősödést – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból.

A jegybanki statisztikák szerint az év első két hónapjában 48,7 milliárd forint értékben vásároltak a valutaváltóknál eurót, 11 milliárd forint értékben pedig dollárt az emberek. Ilyen erős évkezdetre 2015 óta nem volt példa

– elemezte az adatokat a Biztos Döntés pénzügyi szakértője. Gergely Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a váltóhelyeken az év első két hónapjában 30 százalékkal több euró és közel háromnegyedével több dollár fogyott, mint 2022 januárjában és februárjában. A januári 28 milliárd forintos eurókifizetés a jegybank 2010 óta jegyzett statisztikái szerint az ötödik legmagasabb érték, és beszédes az is, hogy a korábbi csúcshónapok kivétel nélkül nyáriak voltak, amikor egyértelműen az utazási kereslet dobta fel a váltóhelyek forgalmát.