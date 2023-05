Ami a balatoni turizmus aranykorában a Zimmer Frei-korszak, a hoszú távú lakáskiadásban pedig a főbérlő-albérlő felállás volt, az továbbra is létezik a magánszálláshelyi piacon világszerte, hiszen nemcsak lakásokat, hanem azoknál olcsóbb szobákat is lehet néhány napra foglalni az Airbnb felületén.

Fotó: Shutterstock

Nemrég az Airbnb bejelentette, hogy elindít egy külön privát Szobák kategóriát, ahol mostantól minden adatlapon további részleteket ad meg a házigazdákról. A házigazdakártya célja, hogy a vendégek már a foglalás előtt megismerhessék azokat, akiknek a lakásában megszállnak majd. Az új Szobák kategória és az újratervezett keresési szűrők az Airbnb közlése szerint megkönnyítik a vendégek számára a privátszobák felfedezését.

Nyitott ajtók az Airbnb-szobák felé

Az Airbnb a jelenlegi gazdasági környezetre és az emelkedő árak miatti berzenkedésre reagál az újítással, amikor olcsóbb utazási módként, bőséges alternatívaként kínálja a szobákat, visszatérést hirdetve a személyesebb hangvételű kezdetekhez, amiből a világszintű iparág kinőtt. Jelenleg körülbelül egymillió szobát, úgymond hálószobát hirdetnek a szállásfoglaló oldalon, ezek átlagára éjszakánként 67 dollár, a teljes kínálat 80 százaléka 100 dollár alatti. A cég vezetői szerint

az Airbnb lelke a világszerte megfizethető kínálat, a szállodai szobáknál kedvezőbb ár, ami sokak számára lehetővé, illetve megfizethetővé teszi az utazást, a pár napos városnézéseket.

Az újítással a házigazdákról a lehető legtöbb információ válik előzetesen elérhetővé a felületen, ahol az úgynevezett házigazdakártyán közlik érdeklődési körüket, munkájukat, házi kedvenceiket, otthonuk egyedi jellemzőit, sőt, még azt is, hogy milyen típusú ételeket főznek. Emellett minden szoba adatlapján feltüntetik, hogy például a hálószoba ajtaja zárható-e, a fürdőszobák közösek vagy privátak, és hogy a házigazdán kívül mással fog-e lakni a lakásban a vendég.

A főzés, a közös étkezés összehozza a vendéglátót és a vendéget.

Fotó: Shutterstock

Az árszűrők és ár-összehasonlító funkciók, a több szempontú keresések, az átlátható árazás és az egyéb praktikus információk a vendégek választását, az utazások tervezését könnyítik meg – derül ki az újításról fellelhető közlésekből és blogbejegyzésekből.

A Zimmer Frei visszatért

Budapesten a lakáskiadás terjedt el az Airbnb felpörgésének időszakában, de a szobakiadásnak itt nagyon régi hagyományai vannak, emlékezzünk csak az úgynevezett balatoni Zimmer Frei-korszakra – idézi fel a kezdeteket Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének (Make) elnöke. Az Airbnb a 2010-es évek második felében robbant be a magyar piacra, amikor a korábbi, háziuras időkre már csak nevében emlékeztető albérletpiacon is zömében önálló lakásokat adtak-vettek ki, még a diákok is inkább közösen béreltek lakást, a költségeket megosztva.

Mintegy 700 szoba szerepel az Airbnb-n Budapestről, a vidéki kínálat még nagyobb lehet.

A szobakiadás win-win üzlet, nyer vele a turista és a házigazda is, hiszen az előbbi olcsóbban jut szálláshoz, mint ha hotelben foglalna, az utóbbi pedig tisztességes pluszbevételhez jut.

Egy főre 9 ezer, két főre 12 ezer forintért kínálja az Airbnb-n lakása egyik szobáját Renáta, akinek van „rendes” munkája, van főállású jövedelme, de jelentős és biztos bevételre tud szert tenni budai lakása hasznosításából. Hozzá még nem jutott el az újítási kötelezettség, de úgy tapasztalja, hogy bár ő is a lakásban él,

a kiadó szobát lefoglaló turistákat elsősorban az ár és a lakás elhelyezkedése érdekli.

Miután nagyon kedvező az általa kínált szállás ára, már szeptember közepéig tele van a naptára, de nem akar árat emelni. Azt mondja, neki így is megéri, és szereti csinálni, érdekes embereket ismer meg. Van, aki úgy érkezik, hogy már mindent leszervezett, és van, aki tippeket kér a programokra, látnivalókra, ő pedig szívesen segít, sőt, azon gondolkozik, hogy városnézést is felajánl ajándékba.

Legjobb idegenvezető a helybeli házigazda: van, aki erre is kapható.

Fotó: Shutterstock

Renáta hetedik éve fogad vendégeket, már sok száz idegennel osztotta meg otthonát, ahol lakott már a világ minden tájáról mindenféle ember, a legkisebb probléma nélkül.

Most jön a feketeleves?

A legális szobakiadásnak egészen 2022-ig nem volt jogszabályi akadálya, de most lett. És lesz, amíg a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) mint a hazai turizmusirányítás csúcsszerve és a Magyar Turisztikai Minőség Tanúsító Nonprofit Kft. (MTMT), a Magyarországon most is zajló és 2024 január elsejétől valamennyi magánszálláshely esetében kötelezően lefolytatandó szálláshely-minősítési rendszerében nem változtatja meg azt az előírást, miszerint

az életvitelszerűen lakott magánszálláshely helyszíni ellenőrzése nem folytatható le

– mutatott rá Schumicky Balázs.

Mint kifejtette, ha egy házigazda lakása egyik szobáját szálláshelyként – tehát nem albérletként! – kiadja, miközben ott lakik az ingatlanban, akkor emiatt a szálláshely nem minősíthető.

Amennyiben nem folytatják le a kötelező minősítést, a jegyző bezárathatja a szálláshelyet

– mondta a Make elnöke, hangsúlyozva, hogy ezzel ellehetetlenítenék ezernyi, akár sok éve probléma nélkül működő házigazda legális jövedelemkiegészítési lehetőségét.

A Make többször fordult az MTMT-hez a problémával, bíznak benne, hogy hamarosan mindenki számára elfogadható megoldás születik, mert az EU-ban példátlan eset lenne, ha a szobakiadás mint szálláshely-szolgáltatás teljesen el lenne lehetetlenítve.