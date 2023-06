Van pénz utazásra: csak most már nem itthon, hanem külföldön költekeznek a magyarok Tízezerrel kevesebben dolgoznak a vendéglátásban itthon, a munkaerőhiány tartósan velünk marad, de mérsékelhető. A cégek egy része már nem is keres dolgozókat, megoldják máshogy a problémát. Az építőiparból most kezd visszaszivárogni az elcsábított munkaerő egy része, a turizmusban az üzleti bizalom a szolgáltatói szektor átlaga felett van, bár most stagnálásközeli.