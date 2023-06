Ötvenöt utazási irodai szakembert látott vendégül, hogy megmutassa nekik a környék látnivalóit, régi és új attrakcióit a spanyol idegenforgalmi hivatal, a Tourespana, Andalúzia autonóm tartomány, valamint Sevilla város turisztikai hivatala. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) szakmailag és üzletileg hasznos hagyománya, hogy rendszeresen tart kihelyezett közgyűlést azokban a régiókban, amelyek a magyar utazási piac legkeresettebb célországai.

Fotó: Shutterstock

Az utazásszervezők saját élményeik alapján, a helyszínen partnereket és ötleteket gyűjtve hatékonyabban és lelkesebben tudják értékesíteni az adott országba szervezett utakat.

Spanyolország a magyarok körében is az egyik legkedveltebb európai turistaparadicsom, aminek több városa és tartománya is olyan gazdag látnivalókban, hogy önállóan is megérnek egy-egy utazást.

Andalúziából úgy tér haza a tipikus turista, hogy a legszívesebben máris fordulna vissza, mert

lehetetlen betelni a végtelen olajfaligetek, égig érő datolyapálmák, a városi klímát is remekül viselő árnyas keserűnarancs fák, smaragdzöld folyók szegélyezte hegyes-völgyes tájjal.

Sevilla igazi időutazást garantál, Magellánnal, ki onnan hajózott ki a Guadalquivir folyón világkörüli útjára, Columbussal, ki holtában többet utazott, mint életében, és végül a városban lelt végső nyughelyére, valamint a keresztény, muszlim és zsidó kultúra mesésen gazdag építészeti örökségével szembetalálkozni életre szóló élmény lehet.

Budapestről több légitársaság is repül Málagába, ahonnan kétórányi autóút Sevilla. Igazából sokkal több, mert útközben is számtalan helyen érdemes megállni oda vagy vissza, miközben két célpont között a lehet a lenyűgözően szép tájban gyönyörködni.

A mór erőd Antequera több, mint ezer éves történelmének csúcspontja

Fotó: Shutterstock

Ott van mindjárt Antequera, Andalúzia Firenzéje hófehér házaival, és számtalan templomával, ahová a nyüzsgést kedvelőknek a római zarándoklatra emlékeztető Romería-felvonulás idején érdemes érkezni.

A középkor előtt is jelentős városban rendszeresen tartanak bikaviadalokat is,

a mór erődből, az Alcazabából és a Szerelmesek sziklájáról gyönyörű a kilátás a mindössze 50 ezer lakosú városka igazi ékszerdoboz.

És még csak 50 kilométert tettünk meg Málagából, ahonnan Sevilla felé tartva a több mint 400 spanyol lónak otthont adó Evenhorse birodalom, a Yeguada Torreluna lótenyészet farmja is kihagyhatatlanul érdekes attrakció Carmonában. A potenciális bajnok spanyol lovak tenyésztéséről az érdeklődőknek naturálisan részletes előadást tartanak a lovardában, ahol csaknem ezer nézőre méretezett rendezvénytér is épült a látványos lovas bemutatókra érkezőknek.

Hamisítatlan flamenco hangulat

Fotó: Shutterstock

Spanyolország a lovak, bikavidalalok, a flamenco és a tapas mellett kétségtelenül a vallásos emlékek és kegyhelyek egyik központja.

A spanyol városok a különböző vallások szent helyeit és egykori lakóinak emlékét nagy becsben tartják és mindent megnyitnak a látogatók előtt.

A Monasterio del Loreto az egyik különösen nagy becsben tartott hely, ahol aSevilla védőszentjeit, a belső kerteket és a dúsan aranyozott, aprólékosan faragott oltárt, az ünnepi papi palástokat belépődíj nélkül, de a hely fenntartásához szükséges adomány ellenében meg lehet tekinteni.

Sevillába érkezve

mindenekelőtt a meglepően tiszta járdák és terek, a példásan karbantartott épületek, és a zöld fasorok, valamint a napvitorlák rengetege ragadja meg a szemet.

A városban, ahol legalább 300 napos napot minden évben garantál az időjárás, nagy gondot fordítanak az árnyékolásra.

A Metropol Parasol, a nagyvárosi napernyőnek épült ikonikus építmény, amit gombáknak neveztek el a mindent becézni szerető sevillaiak, kilátó és árnyékoló szerkezet is egyben a város egyik kedvelt terén.

Innentől kezdve több vaskos útikönyvet meg lehetne tölteni Sevilla páratlan látnivalóinak sorával, a városban nem kevesebb, mint 500 történelmi épület látható, és több ismert opera helyszíne és szereplői életre kelnek az idegenvezetők által felidézett történetek végtelen füzérében.

A napernyők, avagy gombák Sevillában: árnyékoló és kilátó egyben.

Fotó: Shutterstock

Mindenek előtt áll talán az Alcazar, a sevillai királyi palota a legfontosabb kincsek egyike.

A palotakomplexumban több évszázadon át végig lehet sétálni a különböző építészeti stílusokban, történelmi korokban és uralkodó vallások idején készült palotákon, amelyek között impozáns királyi kertek sorakoznak.

Az Alcazar érdekessége, hogy igazából ma is funkcionáló palota, ugyanis a mindenkori uralkodó a városban járva ott szokott megszállni.

Fotó: Shutterstock

Sevillában egyedülállók a mór és zsidó kultúra emlékei, a több mint 700 éven át tartó mór uralom nyomai. Ahogy az egyik útleírásban olvasható: az akkoriban virágkorát élő arab művészet és tudomány spanyol földön egyesült a zsidó kultúra ősi szellemével és bölcsességével;

zsinagóga, mecset és katolikus templom évszázadokon át megvolt egymás mellett, több-kevesebb békével, mindenekelőtt azonban kölcsönös toleranciával.

Andalúzia fővárosában hajóval is érdemes egy kis kirándulást tenni, a folyóról teljes szépségükben tárulnak fel a különböző paloták, és műemlékek, mint a Torre del Oro, az 1221-ben épült Aranytorony, ahonnan a stratégiai fontosságú kikötőt védték. Innen indult el Magellán és Columbus, és ide hajóztak be rakományukkal, a védett folyópartra.

Ha csak egy körút egyik kikötője Sevilla, az 1929-es világkiállításra épült, 14 éven át készült Plaza de Espana férjen bele a programba. A XIII. Alfonz király által felavatott félköríves épületegyüttes szimbólumai és története is gazdag, Andalúzia és Spanyolország, valamint a latin-amerikai ország történelmének számos szimbólumát megörökíti.

Sevilla modern története is megér egy külön fejezetet,

az épülő Titanic, a Lipstick Tower és a mai hétköznapok hangulatába belekóstolni a helyi piacokon és a minden sarkon egymást érő kávézók és tapas bárok forgatagában lehet igazán.

A zarándoklatok, fieszták és hétköznapi utcai kiskoncertek, az egy szál gitárral dalra fakadó kávéházi zenészek a mediterrán életérzésből adnak ízleítőt.

Fotó: Shutterstoxk

A turizmushoz az infrastruktúra is adott:

3500 vendégággyal bővül idén a jelenlegi több mint 30 ezer ágyas kapacitás. A tartományban pedig összesen 450 ezer szálláshely szolgálja a rendkívül jelentős bevételi forrásként működő turizmust, aminek bővítését a Cordobában nemrég átadott repülőtér, és a térség nagyvárosait a fővárossal is összekötő gyorsavasút hálózat segíti.

Sevilla tartomány területének 32 százaléka védett, a sűrűn sorakozó ültetvénye, a fejlett mezőgazdaság mellett három nemzeti park és 80 természetvédelmi terület található itt.