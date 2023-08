A Pratt & Whitney közleménye szerint a 2015 és 2021 között gyártott hajtóművek turbinatárcsáiban felhasznált fémporba mikroszkopikus szennyeződések kerültek, ezért összesen 1200 egységet kell ellenőrizni. A PW1100G típust főképp az Airbus A320neo és A321neo hajtására használják – többségében ezekkel repül a Wizz Air is, az utóbbiból épp a napokban rendelt 75-öt, összességében pedig 183-as flottájából 95 darab az A321neo.

Az Airbus A321neo típusból áll a Wizz Air flottájának több mint a fele.

Fotó: Nicolas Economou / AFP

A SimpleFlying azt írja, 200-at még a nyár végéig, a maradék 1000-et jövő szeptemberig nézik át a szakemberek, a Pratt & Whitney anyavállalata, az RTX pedig elismerte, ez jelentős problémákat okozhat a légitársaságoknak, például a Wizz Airnek. Mint megírtuk, a fapados kénytelen volt változásokat eszközölni a menetrendjében, egyes járatait törli a szeptember–októberi időszakban.

Rákérdeztünk, pontosan mely járatokat érinti az intézkedés, ám ezt egyelőre a fapadosnál sem tudják.

A Wizz Air közleménye kiemeli, gyorsított eljárásban ellenőrzi a partnere a hajtóműveket, ám az RTX vezérigazgatója, Greg Hayes a Reuters tudósítása szerint azt mondta, akár 60 napig is tarthat egy egység ellenőrzése. Értelemszerűen tehát addig az adott repülőgép is kiesik a fapados egyébként is feszített menetrendjéből 60 napra.

Az Airportal azt írja,

a hiba nem jelent azonnali repülésbiztonsági problémát,

ettől függetlenül az erőforrásokat le kell szerelni, visszaküldeni a gyártó kijelölt szervizébe, ahol azt teljesen szétszedik, majd a kérdéses alkatrészt átvizsgálják. A hajtóműveket ezt követően lehet újra összeszerelni, valamint visszajuttatni az üzemeltetőhöz.