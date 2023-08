Igen erős versenytársat kap magának az Egyesült Államokban a Disney World és a Disneyland. Az ikonikus 66-os főút mellett, Oklahoma állam északi részén építik fel az American Hearthland Theme Park és Resort épületkomplexumát.

A 2 milliárd dollárból (körülbelül 706 milliárd forint) felépítendő üdülőhely és gigantikus vidámpark az igazi amerikai életérzéssel invitálja a turistákat

– írta meg a CNN.

Fotó: American Heartland Theme Park

A Grand Lake-től nyugatra felépülő hatalmas épületegyüttes és park a tervek szerint 2026-ban nyitja meg kapuit teljes pompájában. Előtte, 2025-ben már átadják a helyhez tartozó lakókocsiparkot, és nyaralóházakat. Az Americana tematikájú park 125 hektáron fekszik majd, mérete a Disneylanddel vetekszik.

Úgy érezzük, hogy ez a projekt nem csupán Északkelet-Oklahoma, hanem az egész régió turizmusa szempontjából is jelentős pozitív változást hoz majd

– nyilatkozta a CNN-nek Kristy Adams, a projekt értékesítési és marketingvezetője. Hozzátette, hogy már számos turisztikai partnerrel zajlanak az egyeztetések, és izgatottan várják, hogy elkezdhessék népszerűsíteni a nagy attrakciót.

Az American Hearthland Theme Park a várakozások alapján évente nagyjából ötmillió látogatót vonz majd.

Fotó: American Heartland Theme Park

A projekt honlapján szereplő beszámoló szerint egyedi helyet fognak képviselni a szórakoztatóiparban, hiszen a legmodernebb technológiák és az innovatív történetmesélési technikák szinergiáit kihasználva szeretnének máshol nem tapasztalható élményt nyújtani a vendégeiknek.

A nagy park hat fő részre lesz bontható. A Great Plains a természetközeli élményeket mutatja be, és az amerikai őslakosok, vagyis az indiánok hagyományait, tradícióit, életét tárja a látogatók elé. A Bayou Bay egy mocsaras vadregényes élménypark, amely a Mississippi vidékét eleveníti meg. A Big Timber Falls egy vízesésekkel ellátott hegyvidéket mutat be, ahol hatalmas csúszdákat is kipróbálhatnak a bátrabb turisták. A Stony Point Harbor egy igazi filmbéli kikötőfalu, elátkozott világítótoronnyal és rejtélyes vízi szörnnyel. A Liberty Village az élménypark bevásárlónegyede tipikus amerikai boltokkal és plázával. Az Electropolis pedig az amerikai találmányok, építészeti remekművek, valamint a modern és futurisztikus látványvilág otthona.

Fotó: American Heartland Theme Park

A Steve Hedrick által vezetett tervezőcsapatban több mint 20 olyan tervező és építész is helyet kapott, aki korábban már valamelyik Disney-komplexum megalkotásában is oroszlánrészt vállalt.

Bár az American Hearthland bejárása egy tartalmas nap programja is lehet, a világok találkozása, és a számos felfedezni való miatt sokkal inkább több napos kikapcsolódást nyújthat az egész családnak. Ehhez a szálláslehetőséget is biztosítják majd, hiszen egy 320 hektáros területet 300 faházat építenek fel, és 750 férőhelyes lakókocsiparkot is kialakítanak. Azokat sem hagyják magukra, akik nagyobb luxusra vágynak, ugyanis egy 300 szobás négy csillagos szálloda épül majd, és egy fedett vízi park felépítése is része a grandiózus projektnek.