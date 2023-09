Egy éve egy Michelin csillagos étterem, a 42 Restaurant és néhány napja a Michelin-kalauzban ajánlott Piac 42 Bisztró jelenléte is fémjelzi, hogy

új fejezetet írnak Esztergom vendéglátóiparában és turizmusában.

Az adatok magukért beszélnek: a helyi vendégéjszakák száma tavaly az első hét hónapban összesen 15 százalékkal nőtt – foglalta össze a helyzetet Szekér Zoltán, a Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A megújult városmarketing-szervezet, a Visit Esztergom nemrég komplex ízelítőt adott a turisztikai újságíróknak a település régi és új attrakcióiból, ami már régen több annál, mint az osztálykirándulások kihagyhatatlan állomásaként jegyzett Bazilika és vármúzeum.

Újrapozícionálták a várost, ennek kézzelfogható eleme a Dorkó ruházati márka által gyártott Egom feliratú pólók és egyéb ajándéktárgyak, amelyek első darabjait Hernádi Ádám polgármester avatóbeszéde után, a napokban hoztak kereskedelmi forgalomba. A polgármesteri részvétel is az önkormányzat elkötelezettségét tükrözi a turizmus élénkítésben, amely egy helyi termelői piac megépítésével járultak hozzá.

Az európai tendenciákat meglovagolva turisztikai attrakcióként hirdetik, ahol a helyi termelőket mindennap megtalálják a vásárlók. Egyre többen érkeznek a szomszédos Párkányból is Esztergomba, ahol a helyi fürdőkomplexum hétvégi sokezres vendégkörét egyre eredményesebben szólítják meg a helyi különleges látnivalókkal.

Az új esztergomi piac 1,5 milliárd forintos beruházásból 2023 májusában nyílt meg.

Utóbbi már most óriási, rendkívül értékes reklámot kapott, különleges helyiértékkel szerepel immár a térképen, miután ott nyitotta meg bisztróját Barna Ádám Michelin csillagos séf, aki közeli étterme bejáratához tavaly, míg idén a Piac 42 Bisztró falára szögelhette ki a Michelin Guide piros rangjelző tábláját.

Ízelítő a Michelin-kalauz által ajánlott esztergomi bisztró menüjéből.

Az esztergomiak büszkék a Michelin-kalauzban ajánlott helyi éttermekre, és arra, hogy létrejött valami, amiért a világ másik végéből is vannak, akik eljönnek ide – mondta Barna Ádám. A bisztró létrehozása Szekér Zoltán ötlete volt, amit bőven igazolt a kereslet: a Piac 42 iránt a kezdetektől óriási az érdeklődés, a reggeli menü ötlete egyedi és megnyerő volt. A Michelin-csillagos séf részvételével egyébként három hetente, havonta gasztronómiai eseményeket, közös főzéseket tartanak az új piacon, telt házzal.

Közben a Duna-parti település a hajózásra,

a hajós turizmus fellendítésére is nagy hangsúlyt helyez,

a városvezetés nem titkolt célja, hogy minden eddiginél jobban bejárassák és használatba vegyék a folyót, amely egy újabb küldőpiacot jelent a helyi vendégfogadóknak és kulturális intézményeknek.

A Duna esemény helyszínként is fontos a helyieknek, a lampionos hajósfelvonulás idén már több mint 10 ezer látogatót, és csaknem 40 résztvevőt vonzott. A Múzeumok Éjszakájába eközben 12 helyszín kapcsolódott be, ami vidéken kifejezetten nagy aktivitást jelent.

A megújuló esztergomi turizmus másik pillére a nagyrendezvények: az MCC Feszt idén 120 színpadi programot és 47 ezer látogatót vonzott, a helyi szálláshelyek 100 százalékig megteltek. A fesztivál következő időpontját, 2024. augusztus 1–3-ra már ki is tűzték, az érdeklődőknek érdemes már januárban, februárban szállást foglalni, ha biztosra akarnak menni. Hasonlóan népszerű volt az Akkor és Most járműexpó, valamint a Szent István Napok, amely a város központi szerepét is érzékeltette a történelemben és a jelenkorban egyaránt.

A vendégvonzó események száma egyre nő, a kínálat rendkívül sokrétű. Hétvégén lesz például Lecsófesztivál, a hídon reggelivel induló Mária Valéria Hídfutás és Gyaloglás, majd hamarosan régiség-, decemberben pedig az ország egyik legszebb helyszínén adventi vásár.

A városi sétákból is szőttek egy programot: az Élő történelem a Babits Mihály Színház művészeivel, Kaj Ádám rendezővel és Khéner Gabriella színművésszel ad ízelítőt Esztergom egyik leghíresebb egykori lakója, Babits életéből. Az érdeklődőket végigvezetik az író kedvelt helyein, egészen a műemlékké vált lakóhelye, a Babits Mihály Emlékház belsejéig.

De új attrakción is dolgoznak, a Botticellinek tulajdonított Studioló freskóit restaurálják,

amelynek bemutatóját 2024 nyarára tervezik.

A Bazilika felújítása is folyamatos, az impozáns épületnek még 2019-ben láttak neki. A Liszt Ferenc által felavatott orgonára még három évig kell várni, a kupola sincs még készen, még nem tudni, hogy mikorra készül el a különleges szépségű főszékesegyház. Ennek ellenére a látogatószám nem csökkent, sőt, újra emelkedik, az épület ugyanis folyamatosan látogatható és miséket is rendszeresen tartanak itt.