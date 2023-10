Wellnesskörkép: terjed a teljes ellátás és az all inclusive ajánlat a belföldi szállodákban is Felfutóban van az őszi szünet idejére szóló szállásfoglalási láz, belföldön nagyon sokan csak az utolsó pillanatban döntenek az utazás mellett, de a külföldi utazásokra vágyók sem maradtak hoppon, még mindig vannak szabad szállások és eladó repülőjegyek is. Újdonság, hogy a keresőszavak toplistáján idén már belföldön is megjelent a teljes ellátás, a wellness pedig már rég ott van.