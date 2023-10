Idén október 28-án kezdődik és november 5-ig tart az őszi szünet, praktikusan kilenc nap, péntek délutáni indulással kicsit több is, de valójában öt tanítás nélküli napot foglal magában.

Minivakációra készülnek a családok, elkezdődött a visszaszámlálás az iskolai szünetig.

Fotó: Shutterstock

Hogy állnak a szállodafoglalások?

Tavaly sokan már augusztusban megtették foglalásaikat az őszi szünetre, de igazán szeptemberben indult meg a szállásfoglalás, és októberben csúcsosodott ki a kereslet. Rengeteg last minute foglalás érkezett be a 2022-ben október 23. és 28. között az október 29. és november 6. közötti időszakra, sőt sokan csak november 2-án fixálták le a szállásukat a szünet utolsó pár napjára.

Trendszerűen idén is októberben ugrott meg a foglalások száma,

most is sok foglalásra számítanak a szállásfoglaló oldalakon az őszi szünet előtti egy hétben, sőt, még az őszi szünet alatt is – tájékoztatta a Világgazdaságot Kelemen Lili, a Szallas.hu szóvivője.

A nagy wellnessházakban külön programokkal is készülnek a szünet időszakára.

Hova menjünk az őszi szünetben belföldön?

A legkedveltebb belföldi célpontok, illetve települések a 2023-as őszi szünet idejére szóló foglalások alapján Eger, Gyula, Budapest, Pécs és Visegrád.

Szállástípusok szerint pedig ilyenkor a hotel az első, ahová a foglalások 36 százaléka szól, míg nyáron csak a 23-25 százaléka. A második legkeresettebb az apartman 26 százalékos részesedéssel, nem sokkal lemaradva a vendégház 23 százalékkal, a panziók pedig a piaci torta 12 százalékát birtokolják. Az úgynevezett egyéb szállástípusok 3 százalékot tesznek ki a foglalások megoszlása szerint a Szallas.hu adataiban.

A vendégéjszakák ára átlagosan és jellemzően 10–20 ezer forint között mozog ősszel a toplistás településeken.

Szállástípusok szerint a hotel vezet éjszakánként 20 377 forintos átlagárral, a panzióké 10 919 forint, a vendégházaké 8764 forint, az apartmanok kínálatában pedig 7951 forint a Szallas.hu oldalán megtett foglalások megoszlása alapján.

Őszi szünet: wellness gyerekekkel

A két- és háromcsillagos hoteleken kívül mindegyik szállodai kategóriában nőtt a foglalások száma az őszi időszakban tavalyhoz képest. Ilyenkor előtérbe kerülnek a wellness-szállások, és fokozottabb az igény a magasabb szolgáltatási szintre és a szervezett programokra.

Újdonság, hogy a kereséskor használt leggyakoribb kifejezések, vagyis

a legfontosabb elvárások között időközben megjelent a teljes ellátás is.

A szállásfoglalások átlagosan 3,25 főre szólnak most.

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A korábbi válságokat követő évekre jellemző az, hogy

ha szűkül a kereslet, akkor a hotelek azonos áron magasabb ellátást adnak

– mondta Kelemen Lili. Ez most tökéletesen látható, hiszen van olyan szálláshely, amely októbertől átáll all inclusive-ra, és vannak olyan szállodák is, amelyek már kirakták a félpanzióval párhuzamosan az all inclusive áraikat is.

Gyakoriak ilyenkor az élő zenés vacsorák, valamennyi szállásadó sztárfellépővel teszi vonzóbbá ajánlatát. Van olyan hotel, ahol musicallel készülnek, illetve a legkisebbeknek minidiszkóval, pónilovaglással és bűvész show-val kedveskednek.

Eger a legnépszerűbb ősszel a belföldi vendégek körében.

Fotó: Shutterstock

Főként a nagy, wellness-szálláshelyek iránt van kereslet. A tavaly leutazott foglalások számához képest

az őszi szünet időszakára jelenleg 5 százalékkal több foglalás áll bent.

Tavaly ilyenkor a megelőző évhez képest 14 százalékkal több őszi szünetre szóló foglalás volt, aminek oka részben az időszak sajátosságaiban keresendő. Bár 2022-ben október 23. nem hozott hosszú hétvégét, viszont november 1-je négynapos hosszú hétvége volt, ami ráadásul az őszi szünetbe is beleesett.

Várhatóan idén is a szünetet megelőző héten csúcsosodik ki a kereslet az elmúlt évek tapasztalata szerint.

Hány éjszakás foglalás jellemző az őszi szünetben?

A kétéjszakás tartózkodási idő eddig a legkeresettebb, tízből öt foglalás ennyi időre szól. Ugyanakkor a hároméjszakás utazások is gyakoriak, a foglalások negyedét teszik ki, míg az egyéjszakás pihenések a foglalások 16 százalékát alkotják.

A foglalásonkénti átlagos létszám az őszi szünetben 3,25 fő, ami pontosan tükrözi, hogy zömében egy-két gyermekes családok használják ki a nyár utáni első minivakációt feltöltődésre, kikapcsolódásra.