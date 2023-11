Erős utazási kedvet hozott a tanítási szünet, országszerte 1 millió 48 ezer vendégéjszakát rögzítettek a szálláshelyeken – derült ki a Magyar Turisztikai Ügynökség kutatásából. Az október 27. és november 5. közötti időszak nyertesei a vidéki szálláshelyek voltak, a vendégek háromnegyede a fővároson túli desztinációkba utazott.

A fővárosi hotelekbe is sok foglalás érkezett.

Fotó: W Hotel

A legtöbben Budapestről, Pest vármegyéből és Győr-Moson-Sopron vármegyéből indultak a hazai tájak felfedezésére, de Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar vármegyéből is számos vendég választott vidéki úti célt. A vendégek harmada Budapest felé vette az irányt ezekben a napokban. Budapest továbbra is népszerű a külföldiek körében, a vendégéjszakák 84 százalékát nemzetközi foglalások adták. Külföldről brit, olasz és német volt a legtöbb látogató, de sokan jöttek az Amerikai Egyesült Államokból és Ausztriából is.

Sokan mennek szállodába az őszi szünet alatt A települések közül a főváros után Hévíz és Zalakaros a legkeresettebb. A legtöbben párosan utaznak, az adatok alapján az előfoglalások közel fele két vendég részére szól.

Az adatok alapján megmutatkozott a szünidő hatása: kétszer annyi 18 éven aluli pihent valamelyik hazai szálláshelyen, mint az őszi szünet előtti héten. A szünidő első szombatja, október 28-a volt a legnépszerűbb, aznap a vendégéjszaka-forgalom meghaladta a 140 ezret. A belföldi és a külföldi vendégek körében is a szállodák voltak népszerűek, a foglalások közel 60 százalékát hotelekben rögzítették: minden másodikat 4 csillagos szállodákban, minden harmadikat 3 csillagosban és minden negyediket magán- és egyéb szálláshelyeken töltötték.

Az adatok szerint a vendégek nagyobb részét a férfiak adták. A legtöbb férfi Győr–Pannonhalma és Budapest környékének térségben szállt meg, míg a nők aránya a Sopron–Fertő térségében volt magasabb az átlagosnál.

Sokan mentek ki a szabadba az őszi szünet alatt.

Fotó: Gazdag Mihály/Kelet-Magyarország

Tízből 8 utazó másodmagával vagy csoportosan indult útnak. Harmaduk két éjszakát töltött a szálláshelyeken, harmaduk pedig három vagy több estére foglalt. Mind a párosan utazók, mind a 4 vagy több fővel utazók legkedveltebb desztinációi a főváros, a Balaton, a Mátra – Bükk és Budapest térsége voltak.

A legtöbb egynapos kiránduló október 30-án indult útnak, ők elsősorban Budapest környékét, a fővárost és a Balatont keresték fel, de sokan voltak Tokaj és Nyíregyháza, valamint Debrecen térségében is. Az egynapos utazók a főváros mellett Debrecen és Budakeszi attrakcióit keresték fel, de sokan választották Gödöllőt és Székesfehérvárt is kikapcsolódásuk helyszínéül.